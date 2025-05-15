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 | Baran Aksoy

Örgüt adına işlenen suçlara ayar! Ceza sınırları tekrar belirlenecek: Yeni tahliyeler yolda

Anayasa Mahkemesi, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlere verilen cezaları iptal etmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte; örgüt adına suç işleyenlere uygulanan cezalarda indirime gidilmesi planlanıyor.

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Örgüt adına işlenen suçlara ayar! Ceza sınırları tekrar belirlenecek: Yeni tahliyeler yolda
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 09:43

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişilere yönelik cezalarda değişikliğe gidilerek, bu fiiller için uygulanacak yeni alt ve üst sınırlar belirlenecek. PKK terör örgütünün silah bırakıp kendini feshetme kararı almasının ardından, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir döneme girildi. CHP’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM), örgüt üyesi olmayan ancak örgüt adına suç işleyen kişilere verilen cezaları iptal etmişti. Bu karar doğrultusunda yeni yasal düzenlemeler hazırlanıyor.

BU YIL BAŞINDA İPTAL EDİLMİŞTİ

AYM bu yılın başında; TCK’nın 220. maddesinde yer alan “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü ile 314. maddede bulunan “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünü iptal etmişti.

Örgüt adına işlenen suçlara ayar! Ceza sınırları tekrar belirlenecek: Yeni tahliyeler yolda

ORANTISIZ OLDUĞU DÜŞÜNLÜYORDU

Mevcut düzenlemede, örgüte üye olanlarla örgüt üyesi olmaksızın örgüt adına suç işleyen kişilerin aynı şekilde cezalandırılmasının orantısız olduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyordu.

SINIRLAR YENİDEN BELİRLENECEK

AYM’nin yeni düzenleme yapılması için verdiği 6 aylık sürenin dolmasına kısa bir süre kala AK Parti harekete geçti. Yeni Yargı Paketi’ne eklenecek düzenleme ile ‘örgüt adına suç işleme’ ifadesinin daha belirgin hâle getirilmesi ve hapis cezalarında indirim yapılması öngörülüyor.

Örgüt adına işlenen suçlara ayar! Ceza sınırları tekrar belirlenecek: Yeni tahliyeler yolda

AK Parti kaynakları, AYM’nin iptal gerekçesini de dikkate alarak söz konusu cezaların indirileceğini ve yeni alt ve üst sınırlar belirleneceğini kaydetti. Yeni düzenleme yapılır ve cezalarda indirime gidilirse, bu suçtan hâlen cezaevinde bulunanların yararlanacağı ve tahliyelerin olacağı belirtiliyor.

AİHM VE AYM’NİN İTİRAZLARI

Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlere ilişkin ceza düzenlemesi kamuoyunda da tartışma konusu olmuştu. Muhalefetin AYM’ye yaptığı başvuru sonucunda düzenleme önce 2023 yılında iptal edilmiş, sonrasında ise söz konusu fiil yeniden düzenlenerek müstakil bir suç olarak tanımlanmıştı. Ancak CHP’nin ikinci iptal başvurusundan sonra düzenleme bu yılın ocak ayında bir kez daha iptal edilmişti. AYM’nin kararında, ‘örgüt adına’ kavramının belirsiz olduğu ve hükmün geniş bir şekilde yorumlanması durumunda, örgüt adına suç işleyen kişinin örgüt üyelerine göre daha ağır cezalarla karşılaşmasına neden olabileceği ifade edilmişti. AİHM’nin kararlarında da örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri gerekçesiyle cezalandırılmalarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğu belirtiliyordu.

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