AYM'den sahipsiz köpek yasası için karar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 17 maddeden oluşan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlarla ilgili Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun, iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.

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