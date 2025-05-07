Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun GBT'si silindi iddiası! DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP lideri Özgür Özel’e saldıran ve daha önce kasten cinayetten hüküm giyen Selçuk Tengioğlu'nun GBT'sinin silindiği iddasını yalanladı.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, “Özgür Özel’e saldıran ve daha önce kasten cinayetten hüküm giyen S.T.’nin GBT'si silinmiş" iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 16 Aralık 2024 tarihinde Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarında bulunduğu tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Bahse konu haberlerde geçen, bu ihbarın zemniyet güçlerince şahsın GBT sorgusunun yapıldığı ve 'olumsuz bir duruma rastlanmadığı' şeklindeki iddialar dezenformasyondur" denildi.

"ŞAHSIN GBT’SİNİN SİLİNMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Haber içeriğinde paylaşılan tutanağın emniyet birimlerine değil, İBB İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü’ne bağlı güvenlik şirketine ait olduğu tespit edilmiştir.

S.T. isimli şahsın 2024'teki ihbarının ardından yapılan GBT incelemesinde aranan şahıs olmadığı, ‘Kasten Öldürme’ suçundan kaydı bulunduğu, Terörle Mücadele Dairesi (TEM) arşivinde kaydının olmadığı tespit edilmiş ve tutanak zaptına GBT bilgileri işlenmiştir. İddia edilenin aksine herhangi bir şekilde şahsın GBT’sinin silinmesi söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1920027249526423952