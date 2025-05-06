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 | Baran Aksoy

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı! Dikkat çeken 'kasten' vurgusu

Son dakika haberi: CHP lideri Özgür Özel’i saldıran evlat katili Selçuk Tengioğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Tengioğlu, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

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Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı! Dikkat çeken 'kasten' vurgusu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 13:45

CHP lideri Özgür Özel’i saldıran evlat katili Selçuk Tengioğlu, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı! Dikkat çeken 'kasten' vurgusu

BANKTAKİ HAREKETLERİ SORULDU

Saldırıyı planlamadan yaptığını söyleyen Tengioğlu, Özel’in tehditvari konuşmalarından rahatsız olduğu için saldırdığını söyledi. Saldırıdan önce bankta yaptığı esneme hareketlerine ilişkin de “Bankta uzun süre oturduğum için öyle hareketler yaptım” dedi.

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı! Dikkat çeken 'kasten' vurgusu

8 DAKİKADA KARAR ÇIKTI

Tengioğlu, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Tengioğlu için tutuklama kararı 8 dakika içinde verildi.

HTS VERİLERİNDE BİR ŞEYE RASTLANMADI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "HTS verilerinde eyleme iştirak edene rastlanmadı" dendi, "kaçma şüphesi" nedeniyle tutuklama talep edildiği belirtildi. Suçlama ise: "kamu görevi nedeniyle kasten yaralama"

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı! Dikkat çeken 'kasten' vurgusu

"PLANLAMADIM" DEMİŞTİ...

Öte yandan Selçuk Tengioğlu, ilk ifadesinde Özgür Özel'e saldırmayı planlamadığını ve olayın bir anda gerçekleştiğini öne sürmüştü. Tengioğlu, "Bu eylemi planlamadım. Anlık gelişen bir olaydır. Özgür Özel’in orada olduğundan haberim yoktu. Tamamıyla ani refleksle gelişen bir olaydır" ifadelerini kullanmıştı.

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