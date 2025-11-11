TOKİ başvuru yaş ve maaş sınırı! 2025 TOKİ 500 bin konut başvurusu başladı

TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci resmen başladı. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek projede ilk kuraların Aralık ayında çekilmesi planlanıyor.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2025

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesine başvurmak isteyen vatandaşların bazı şartları taşıması gerekiyor. Başvuru için 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ya da çocuklarının üzerine kayıtlı evi bulunmayan kişiler başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca, başvuru sahibinin hane halkı gelirinin belirlenen sınırları aşmaması gerekiyor.

Projede şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve 3 veya daha fazla çocuğu olan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Bu kapsamda şehit yakınları ve gazilere yüzde 5, engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere yüzde 10, emeklilere ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşlar için ise ikamet şartı esnetilerek nüfus kayıt örneği ya da son bir yıllık ikamet yeterli olacak.

TOKİ YAŞ SINIRI VAR MI?

Projeye başvuruda bulunacak kişiler için yaş şartı 18 olarak belirlendi. Bu kapsamda, başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı projeye başvuru yapabiliyor. Genç kategorisinde yer almak isteyen başvuru sahipleri ise 18 ila 30 yaş arasında olmalı.

Genç kontenjanı kapsamında konutlardan yararlanacak adaylar için yaş kriteri özellikle dikkate alınacak. Böylece, 18-30 yaş aralığındaki gençlere toplam kontenjanın yüzde 20’si oranında özel bir hak tanınmış olacak. Bu grup, diğer kategorilerden bağımsız şekilde kura sistemine dahil edilecek.

TOKİ MAAŞ/GELİR ŞARTI

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde gelir şartı illere göre değişiklik gösteriyor. İstanbul için hane halkı aylık net gelirinin en fazla 145 bin lira, diğer iller için ise 127 bin lirayı geçmemesi gerekiyor. Bu şart, sosyal konutlardan öncelikle dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların yararlanmasını sağlamak amacıyla getirildi.

Projede konut satış bedelleri 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile sunulacak ödeme planında taksitler İstanbul’da 7 bin 313 liradan, diğer illerde ise 6 bin 750 liradan başlayacak. Konutların teslimatının Mart 2027 itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.