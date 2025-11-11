Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TOKİ başvuru yaş ve maaş sınırı! 2025 TOKİ 500 bin konut başvurusu başladı

TOKİ başvurusu yaş sınırı ve gelir şartı açıklandı! 81 ilde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği dev proje için başvurular başladı. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında konutlar, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Vatandaşların merakla beklediği ve en çok kafa karıştıran TOKİ başvuru yaş sınırı var mı yok mu ve maaş sınırı netleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ başvuru yaş ve maaş sınırı! 2025 TOKİ 500 bin konut başvurusu başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 01:25
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 01:27

TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci resmen başladı. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek projede ilk kuraların Aralık ayında çekilmesi planlanıyor.

TOKİ başvuru yaş ve maaş sınırı! 2025 TOKİ 500 bin konut başvurusu başladı

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2025

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesine başvurmak isteyen vatandaşların bazı şartları taşıması gerekiyor. Başvuru için 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ya da çocuklarının üzerine kayıtlı evi bulunmayan kişiler başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca, başvuru sahibinin hane halkı gelirinin belirlenen sınırları aşmaması gerekiyor.

TOKİ başvuru yaş ve maaş sınırı! 2025 TOKİ 500 bin konut başvurusu başladı

Projede şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve 3 veya daha fazla çocuğu olan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Bu kapsamda şehit yakınları ve gazilere yüzde 5, engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere yüzde 10, emeklilere ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşlar için ise ikamet şartı esnetilerek nüfus kayıt örneği ya da son bir yıllık ikamet yeterli olacak.

TOKİ başvuru yaş ve maaş sınırı! 2025 TOKİ 500 bin konut başvurusu başladı

TOKİ YAŞ SINIRI VAR MI?

Projeye başvuruda bulunacak kişiler için yaş şartı 18 olarak belirlendi. Bu kapsamda, başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı projeye başvuru yapabiliyor. Genç kategorisinde yer almak isteyen başvuru sahipleri ise 18 ila 30 yaş arasında olmalı.

TOKİ başvuru yaş ve maaş sınırı! 2025 TOKİ 500 bin konut başvurusu başladı

Genç kontenjanı kapsamında konutlardan yararlanacak adaylar için yaş kriteri özellikle dikkate alınacak. Böylece, 18-30 yaş aralığındaki gençlere toplam kontenjanın yüzde 20’si oranında özel bir hak tanınmış olacak. Bu grup, diğer kategorilerden bağımsız şekilde kura sistemine dahil edilecek.

TOKİ başvuru yaş ve maaş sınırı! 2025 TOKİ 500 bin konut başvurusu başladı

TOKİ MAAŞ/GELİR ŞARTI

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde gelir şartı illere göre değişiklik gösteriyor. İstanbul için hane halkı aylık net gelirinin en fazla 145 bin lira, diğer iller için ise 127 bin lirayı geçmemesi gerekiyor. Bu şart, sosyal konutlardan öncelikle dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların yararlanmasını sağlamak amacıyla getirildi.

TOKİ başvuru yaş ve maaş sınırı! 2025 TOKİ 500 bin konut başvurusu başladı

Projede konut satış bedelleri 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile sunulacak ödeme planında taksitler İstanbul’da 7 bin 313 liradan, diğer illerde ise 6 bin 750 liradan başlayacak. Konutların teslimatının Mart 2027 itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ETİKETLER
#Tokİ Sosyal Konutları
#Konut Başvuruları
#Tokİ Şartları
#Sosyal Konut Fiyatları
#Tokİ Tanıtımı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.