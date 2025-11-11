Türkiye Bulgaristan maçı biletleri tükendi mi, nereden alınır? Bilet fiyatları Passo'da yayınlandı

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak Dünya Kupası Eleme maçı için biletler kısa sürede büyük ilgi gördü. Karşılaşma, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI BİLET NEREDEN ALINIR, NEREDEN BULUNUR?

A Milli Takım’ın Bulgaristan ile oynayacağı Dünya Kupası Eleme maçı biletlerinin genel satışı 7 Kasım’da başlamıştı. Biletler, Passo resmi internet sitesi üzerinden ve Passo Mobil Uygulama aracılığıyla satışa çıkarıldı. Taraftarlar, yalnızca bu resmi satış kanalları üzerinden bilet satın alabiliyor. Biletlerin satışa sunulmasının ardından yoğun talep nedeniyle kısa sürede tüm bloklarda satışlar tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ek biletlerin satışa sunulması halinde, Passo platformu üzerinden “Lütfen Daha Sonra Deneyiniz” ibaresi “Satın Al” şeklinde değişebiliyor. Bilet arayan taraftarların resmi bilet satış sitelerini düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI BİLET FİYATLARI

Türkiye Bulgaristan maçı için belirlenen bilet fiyatları tribün konumlarına göre farklılık gösterdi. Bilet fiyatları şu şekildeydi:

Batı Alt Orta Bloklar: ₺2.500,00

₺2.500,00 Doğu Alt Orta Bloklar: ₺2.000,00

₺2.000,00 Batı Alt Köşe Bloklar: ₺1.750,00

₺1.750,00 Doğu Alt Köşe Bloklar: ₺1.750,00

₺1.750,00 Doğu Üst Orta Bloklar: ₺1.500,00

₺1.500,00 Batı Üst Köşe Bloklar: ₺1.250,00

₺1.250,00 Doğu Üst Köşe Bloklar: ₺1.250,00

Kale arkası tribünlerinde ise fiyatlar daha uygun seviyede belirlendi. Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası tribünleri için bilet bedeli 900 TL olarak duyuruldu.

TÜRKİYE BULGARİSTAN BİLETLERİ TÜKENDİ Mİ, BİLET BİTTİ Mİ?

Türkiye Bulgaristan maçı için satışa çıkarılan tüm biletler kısa sürede tükendi. 43.361 kişi kapasiteli Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nun tribünleri doluluk sınırına ulaştı. Passo platformunda tüm bloklar için satış ekranlarında “Lütfen Daha Sonra Deneyiniz” uyarısı yer aldı.

TFF tarafından ek bilet satışlarının açılması halinde, mevcut butonlar yeniden “Satın Al” seçeneğine dönebiliyor. Bu nedenle taraftarların Passo platformunu düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor. Şu an itibarıyla genel satışta bilet bulunmuyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

A Milli Takımımızın Bulgaristan ile karşılaşacağı FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçı Bursa’da oynanacak. Maçın adresi, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu olarak açıklandı. Karşılaşma 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu, 43.361 seyirci kapasitesiyle Türkiye’nin modern statlarından biri konumunda bulunuyor.