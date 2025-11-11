Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Türkiye Bulgaristan maçı biletleri tükendi mi, nereden alınır? Bilet fiyatları Passo'da yayınlandı

Türkiye Bulgaristan maçı biletleri satışa çıktı! A Milli Takımımızın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri yoğun ilgi gördü. Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak mücadeleye taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Milli maçı tribünden takip etmek isteyenler Türkiye Bulgaristan bilet bitti mi, tükendi mi merak ediyor. İşte maçın biletlerine ilişkin son durum…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Bulgaristan maçı biletleri tükendi mi, nereden alınır? Bilet fiyatları Passo'da yayınlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 01:06
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 01:08

ile arasında oynanacak Dünya Kupası Eleme maçı için biletler kısa sürede büyük ilgi gördü. Karşılaşma, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak.

Türkiye Bulgaristan maçı biletleri tükendi mi, nereden alınır? Bilet fiyatları Passo'da yayınlandı

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI BİLET NEREDEN ALINIR, NEREDEN BULUNUR?

A Milli Takım’ın Bulgaristan ile oynayacağı Dünya Kupası Eleme maçı biletlerinin genel satışı 7 Kasım’da başlamıştı. Biletler, Passo resmi internet sitesi üzerinden ve Passo Mobil Uygulama aracılığıyla satışa çıkarıldı. Taraftarlar, yalnızca bu resmi satış kanalları üzerinden satın alabiliyor. Biletlerin satışa sunulmasının ardından yoğun talep nedeniyle kısa sürede tüm bloklarda satışlar tamamlandı.

Türkiye Bulgaristan maçı biletleri tükendi mi, nereden alınır? Bilet fiyatları Passo'da yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ek biletlerin satışa sunulması halinde, Passo platformu üzerinden “Lütfen Daha Sonra Deneyiniz” ibaresi “Satın Al” şeklinde değişebiliyor. Bilet arayan taraftarların resmi bilet satış sitelerini düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.

Türkiye Bulgaristan maçı biletleri tükendi mi, nereden alınır? Bilet fiyatları Passo'da yayınlandı

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI BİLET FİYATLARI

Türkiye Bulgaristan maçı için belirlenen bilet fiyatları tribün konumlarına göre farklılık gösterdi. Bilet fiyatları şu şekildeydi:

  • Batı Alt Orta Bloklar: ₺2.500,00
  • Doğu Alt Orta Bloklar: ₺2.000,00
  • Batı Alt Köşe Bloklar: ₺1.750,00
  • Doğu Alt Köşe Bloklar: ₺1.750,00
  • Doğu Üst Orta Bloklar: ₺1.500,00
  • Batı Üst Köşe Bloklar: ₺1.250,00
  • Doğu Üst Köşe Bloklar: ₺1.250,00

Kale arkası tribünlerinde ise fiyatlar daha uygun seviyede belirlendi. Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası tribünleri için bilet bedeli 900 TL olarak duyuruldu.

Türkiye Bulgaristan maçı biletleri tükendi mi, nereden alınır? Bilet fiyatları Passo'da yayınlandı

TÜRKİYE BULGARİSTAN BİLETLERİ TÜKENDİ Mİ, BİLET BİTTİ Mİ?

Türkiye Bulgaristan maçı için satışa çıkarılan tüm biletler kısa sürede tükendi. 43.361 kişi kapasiteli Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nun tribünleri doluluk sınırına ulaştı. Passo platformunda tüm bloklar için satış ekranlarında “Lütfen Daha Sonra Deneyiniz” uyarısı yer aldı.

TFF tarafından ek bilet satışlarının açılması halinde, mevcut butonlar yeniden “Satın Al” seçeneğine dönebiliyor. Bu nedenle taraftarların Passo platformunu düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor. Şu an itibarıyla genel satışta bilet bulunmuyor.

Türkiye Bulgaristan maçı biletleri tükendi mi, nereden alınır? Bilet fiyatları Passo'da yayınlandı

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

A Milli Takımımızın Bulgaristan ile karşılaşacağı FIFA E Grubu maçı Bursa’da oynanacak. Maçın adresi, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu olarak açıklandı. Karşılaşma 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu, 43.361 seyirci kapasitesiyle Türkiye’nin modern statlarından biri konumunda bulunuyor.

ETİKETLER
#Türkiye
#bulgaristan
#bilet
#Dünya Kupası Elemeleri
#Eleme Maçı
#Passo
#Bursa Atatürk Spor Kompleksi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.