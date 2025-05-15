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 | Bengül Arıca

Sivas'ta kene kabusu! Genç kadın hayatını kaybetti

Sivas'ın Zara ilçesinde vücuduna kene yapışan 35 yaşındaki kadın rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Sivas'ta kene kabusu! Genç kadın hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 09:33

Sivas'ın Zara ilçesi Ilıca köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K'nin vücuduna kene yapıştı. Rahatsızlanan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ç.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınlarına teslim edilen Ç.K'nin cenazesinin, Zara ilçesi Ilıca köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Sivas'ta kene kabusu! Genç kadın hayatını kaybetti

KENELERDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Kene vakalarına ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Elaldı, "Kenelerden korunmak için ilk olarak kenelerin bulunduğu kırsal alanlara gitmemek en iyi çözüm olmakla birlikte, bu her zaman mümkün değildir. Eğer gidilecekse de gitmeden önce kenelerin kolaylıkla fark edilip görülebileceği açık renkli elbiseler giyilmelidir. Doğada bulunulduğu zamanlarda sık sık elbise yüzeyleri kene açısından kontrol edilmeli ve kenelerin çıplak deriye ulaşmasını engellemek için pantolon paçaları çorabın içine sokulmalıdır. Günümüzde insanlara kene yapışmasını etkili bir şekilde önleyecek bir kimyasal madde bulunmamaktadır.

Sivas'ta kene kabusu! Genç kadın hayatını kaybetti

Kenelerden korunmanın en etkili yöntemi, riskli alanlardan dönüldüğünde evde ayna karşısında vücutta kene olup-olmadığının kontrol edilmesidir. Özellikle kenelerin yapışmak için tercih ettiği kasıklar ve koltukaltları kontrol edilmelidir.

Kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden, çıplak el ile dokunmamak şartıyla, vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet ve eldiven gibi) çıkarılmalıdır. Çıkartılan kene aç olacağından bir başka canlıya yapışmasını önlemek için doğaya bırakılmamalıdır" dedi.

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