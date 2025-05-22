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 | Dilek Ulusan

Yağmur Atacan davalık oldu! Karşılıksız çek verildi, iletişim kurulamadı

Denizli'de faaliyet gösteren yaş mama ve konserve üreten bir firma, Yağmur Atacan'ın sahibi gözüktüğü firmanın aldıkları ürünlerin parasını ödemedikleri belirterek yasal yollara başvurdu. Denizlili firmaya, son aylarda alınan ürünlere karşılık olarak söz konusu şirkete ait 761 bin 510 liralık çek verildi ancak çekin karşılıksız çıktığı öğrenildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 15:02

Sınav, Çılgın Dershane, Lise Defteri ve Doktorlar dizisinde rol alan Yağmur Atacan uzun süredri ticaretle uğraşıyor. Oyunculuğu bırakan Yağmur Atacan son günlerde mahkemelik olmasıyla gündemde. Denizli'de faaliyet gösteren yaş mama ve konserve üreten bir firma, ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu şirket üzerinden yapılan alım için kendilerine kesilen çekin karşılıksız çıkması ve muhatap bulamaması üzerine yargı yoluna gitti.

YAĞMUR ATACAN MAHKEMELİK OLDU

Denizli'nin Çivril ilçesinde faaliyet gösteren yaş mama ve konserve üretimi yapan firma ile ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu evcil hayvan mama şirketi, 1 yıl önce ticari faaliyetlere başladı. Denizlili firmaya, son aylarda alınan ürünlere karşılık olarak söz konusu şirkete ait 761 bin 510 liralık çek verildi. 27 Nisan 2025 tarihli verilen çekin günü geldiğinde bankaya giden firma yetkilileri, aldıkları cevap karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Çekin karşılıksız olduğunu öğrenen firma, hem Yağmur Atacan'a hem de şirket çalışanlarına ulaşmaya çalışsa da çabaları yetersiz kaldı. Denizli firmasının şikayeti üzerine başlayan alacak davasında, yargı sürecinin devam ettiği bildirildi.

Yağmur Atacan davalık oldu! Karşılıksız çek verildi, iletişim kurulamadı

Çözüm için denedikleri tüm yolların sonuçsuz kalması üzerine yargı yoluna başvurduklarını ifade eden mama firması Finans Müdürü Sadri Porhan, "Denizli'de yaş mama ve konserve üreten bir firmayız. Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu Xpet Evcil Hayvan Ürünleri şirketiyle yaklaşık 1 yıldır ticari faaliyetlerde bulunuyoruz. Son 2-3 aya ilişkin alınan ürünler için firmaya ait çekler verdi. Bu çeklerden bir tanesinin günü geldi ve bu çek karşılıksız çıktı. Günü gelmemiş çeklerimiz de var. Kendisine ulaşmak istedik ama ulaşamadık. Sonuç olarak kendisi ile ilgili idari ve icra takibi başlattık" dedi.

Yağmur Atacan davalık oldu! Karşılıksız çek verildi, iletişim kurulamadı
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Sıkça Sorulan Sorular

YAĞMUR ATACAN KAÇ YAŞINDA?
19 Mayıs 1983 Gaziantep doğumlu Yağmur Atacan, Yağmur Atacan, lise yıllarında amatör olarak ve 2002 yılında Canbaz isimli oyunda oynadığı “Bebeto” karakteriyle tiyatro sahnesinde yer aldı. 12 Nisan 2008 tarihinde evlendi. 27 Ocak 2009 tarihinde eşi Pınar Altuğ ile Su adını verdikleri kızı doğdu.
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