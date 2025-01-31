Yakın dostlar Danla Biliç ile Ala Tokel birbirini sildi! Küslüğe Cemal Can Can Canseven de dahil oldu.

31 Ocak 2025 17:22 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 17:23

Yakın arkadaş olan sosyal medya fenomenleri Danla Biliç ve Ala Tokel'in tartışma yaşadığı ve dostluklarına son verdiklerini öğrenildi. Birbirlerini takipten çıkan Ala Tokel ve Danla Biliç, kavgasına Cemal Can Canseven de dahil oldu.

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Sosyal medyada 6 milyona yakın takipçisi olan Danla Biliç ile 600 bin takipçisi bulunan Ala Tokel'in arasının açıldığı iddia edildi.

DANLA BİLİÇ İLE ALA TOKEL KAVGA MI ETTİ?

Beraber tatillere giden, partiler düzenleyen yakın dostlar Danla Biliiç ve Ala Tokel'in son hamlesi "Küstüler mi?" sorularının sorulmasına neden oldu. Tartışma yaşadıkları iddia edilen Danla Biliç ile Ala Tokel sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıktı.

İki isim de herhangi bir açıklama yapmazken, çıkan haberlerin ardından Danla Biliç paylaşımlarına devam etti. Ala Tokel ise gün boyu herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Ancak Danla Biliç'in yakın arkadaşı Cemal Can Canseven ise Ala Tokel'i takipten çıktı. Sosyal medya fenomenlerinin bu hamleleri "küslük" iddialarını daha da güçlendirdi.