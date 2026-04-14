Yakışıklı Mısırcı olarak tanınan Alper Temel turistlerin paylaştığı videolarla fenomen haline geldi. Karaköy'de mısır ve kestane satan Alper Temel'e dizi dünyasından da yoğun ilgi oldu. Yakışıklı Mısırcı "Dizi için çağırdılar. Yeraltı dizisinde oynayacaktım" dedi. Bir dönen yakışıklı güvenlik olarak olarak anılan genç ise yayınladığı videoda "Alper Temel'e destek verdi.

HABERİN ÖZETİ Yakışıklı güvenlik olarak tanınan fenomen, yakışıklı mısırcı Alper Temel'e destek verdi! Kültür Bakanlığı'na seslendi Karaköy'de mısır ve kestane satarak turistlerin ilgisini çeken ve sosyal medyada fenomen haline gelen Alper Temel'e, yakışıklı güvenlik olarak bilinen bir kişi destek verdi ve Temel dizi teklifi aldığını açıkladı. Alper Temel, Karaköy'de mısır ve kestane satarak sosyal medyada fenomen oldu. Alper Temel, 'Yeraltı' dizisinde oynamak için teklif aldığını ancak işlerinin yoğunluğu nedeniyle kabul edemediğini belirtti. Yakışıklı güvenlik olarak bilinen bir kişi, Alper Temel'e destek vererek insanların kendi insanını gömmesini eleştirdi ve Turizm Bakanlığı'na Temel'in elinden tutması çağrısında bulundu. Alper Temel, TikTok'ta açtığı canlı yayında 1 milyon TL kazandı. Alper Temel, 25 yaşında ve İstanbul Beyoğlu'nda seyyar tezgah işleten bir sokak satıcısıdır.

YAKIŞIKLI GÜVENLİKTEN YAKIŞIKLI MISIRICYA DESTEK

Video yayınlayan yakışıklı güvenlik ismiyle bilinen genç, “Yakışıklı mısırcı çıkmış. Ya böyle bir kudurma, böyle bir kıskançlık var mı arkadaş? Bizim insanımız kendi insanını gömmeyi neden bu kadar seviyor? Ya bir kere de destek olun oğlum. Yok işte 'Ne kadar kazanıyordur?' diyenler var. Turizm Bakanlığı'na da buradan çağrımdır: Kardeşimizin elinden tutalım. Bakın yurt dışından ziyaretçi akınına uğruyor. Bir şeyler yapılması lazım. Buradan o kardeşime de bir tavsiyede bulunuyorum; Türkiye’deki içerik üreticilerine, programlara kendini sakın kullandırma.” dedi.

YAKIŞIKLI MISIRICYA YERALTI DİZİSİNDEN TEKLİF

Sosyal medyada yayınladığı her videosu milyonlar izlenen Alper Temel dizilerden teklif aldığını açıkladı. Temel, “Dizi için çağırdılar. Yeraltı dizisinde oynayacaktım. İşlerim çok yoğun olduğu için oynayamadım. Hem orası hem burası yapamadım, olmadı.” dedi.

YAKIŞIKLI MISIRCI BİR YAYINDA 1 MİLYON TL KAZANDI

İstanbul Karaköy'de mısır satarken turistlerin ilgisini çeken Yakışıklı Mısırcı Alper Temel, TikTok'ta canlı yayın açamaya başladı. Karaköy'de ziyaretçi akınına uğrayan Yakışıklı Mısırcı açtığı canlı yayınla 1 milyon TL kazandı.

YAKIŞIKLI MISIRCI ALPER TEMEL KİMDİR?

Sosyal medyada "yakışıklı mısırcı, kestaneci" olarak anılan 25 yaşındaki Alper Temel, İstanbul'un göbeğinde, Beyoğlu'na bağlı Karaköy sahilinde seyyar tezgah işleten bir sokak satıcısıdır.