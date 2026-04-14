Yakışıklı güvenlik olarak tanınan fenomen, yakışıklı mısırcı Alper Temel'e destek verdi! Kültür Bakanlığı'na seslendi

Yakışıklı Mısırcı olarak tanınan Alper Temel turistlerin paylaştığı videolarla fenomen haline geldi. Karaköy'de mısır ve kestane satan Alper Temel'e dizi dünyasından da yoğun ilgi oldu. Yakışıklı Mısırcı "Dizi için çağırdılar. Yeraltı dizisinde oynayacaktım" dedi. Bir dönen yakışıklı güvenlik olarak olarak anılan genç ise yayınladığı videoda "Alper Temel'e destek verdi.
Video yayınlayan yakışıklı güvenlik ismiyle bilinen genç, “Yakışıklı mısırcı çıkmış. Ya böyle bir kudurma, böyle bir kıskançlık var mı arkadaş? Bizim insanımız kendi insanını gömmeyi neden bu kadar seviyor? Ya bir kere de destek olun oğlum. Yok işte 'Ne kadar kazanıyordur?' diyenler var. Turizm Bakanlığı'na da buradan çağrımdır: Kardeşimizin elinden tutalım. Bakın yurt dışından ziyaretçi akınına uğruyor. Bir şeyler yapılması lazım. Buradan o kardeşime de bir tavsiyede bulunuyorum; Türkiye’deki içerik üreticilerine, programlara kendini sakın kullandırma.” dedi.
Sosyal medyada yayınladığı her videosu milyonlar izlenen Alper Temel dizilerden teklif aldığını açıkladı. Temel, “Dizi için çağırdılar. Yeraltı dizisinde oynayacaktım. İşlerim çok yoğun olduğu için oynayamadım. Hem orası hem burası yapamadım, olmadı.” dedi.
İstanbul Karaköy'de mısır satarken turistlerin ilgisini çeken Yakışıklı Mısırcı Alper Temel, TikTok'ta canlı yayın açamaya başladı. Karaköy'de ziyaretçi akınına uğrayan Yakışıklı Mısırcı açtığı canlı yayınla 1 milyon TL kazandı.
Sosyal medyada "yakışıklı mısırcı, kestaneci" olarak anılan 25 yaşındaki Alper Temel, İstanbul'un göbeğinde, Beyoğlu'na bağlı Karaköy sahilinde seyyar tezgah işleten bir sokak satıcısıdır.
|Ad Soyad
|Yaş
|Meslek/Unvan
|Bulunduğu Yer
|İşletme Şekli
|Alper Temel
|25
|Yakışıklı Mısırcı, Kestaneci (Sosyal Medya Unvanı)
|İstanbul, Beyoğlu, Karaköy Sahili
|Seyyar Tezgah