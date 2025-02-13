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 | Suat Vilgen

Yakışıklı Güvenlik polisten kaçamadı! 142 bin lira ceza ödeyecek

"Yakışıklı Güvenlik" lakabıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Muhammet Sürmeli, otomobilindeki usulsüz donanım nedeniyle 142 bin 255 lira trafik cezası yedi. Sürmeli'nin cezası bununla da sınırlı değil. İşte detaylar...

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Yakışıklı Güvenlik polisten kaçamadı! 142 bin lira ceza ödeyecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 10:24

Sosyal medyada paylaşımlarıyla ünlenen ve "Yakışıklı Güvenlik" lakabıyla anılmaya başlanan Muhammet Sürmeli, bu kez yediği trafik cezasıyla gündeme geldi. Aracında "çakar" diye tabir edilen ve sivil araçlarda kullanımı yasaklı olan ışık tertibatı bulunduğu tespit edilen ünlü fenomen trafik polislerinin denetimine takıldı.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik başlattığı inceleme sonucu Esenyurt Pazaryolu Caddesi'nde bir araçta mevzuata aykırı şekilde ışık donanımı bulunduğunu tespit etti. Çalışmalar sonucu şahsın Muhammed Sürmeli (32) olduğu belirlendi.

142 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

"Yakışıklı güvenlik" lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Sürmeli'yi yakalayan polis, ünlü fenomene Karayolları Trafik Kanunu'nun "izinsiz reklam-logo kullanmak", "usulsüz çakar kullanmak", "cam filmi" ve "teknik değişiklik" maddelerinden toplam 142 bin 255 lira idari para cezası kesti. Ayrıca Sürmeli'nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken ve aracı da 30 gün boyunca trafikten menedildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

YAKIŞIKLI GÜVENLİK KİMDİR?
1994 yılında dünyaya gelen Yakışıklı Güvenlik lakaplı Muhammet Sürmeli, bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışırken çektiği Tiktok videolarıyla ünlendi. Canbequit gibi diğer sosyal medya fenomenleriyle yayın yaparak giderek tanınmaya başladı. 2022 yılında çıkardığı ‘Ah Sana Vah Sana’ adlı şarkısıyla milyonlarca hayrana ulaştı.
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