Yakışıklı Güvenlik polisten kaçamadı! 142 bin lira ceza ödeyecek

Sosyal medyada paylaşımlarıyla ünlenen ve "Yakışıklı Güvenlik" lakabıyla anılmaya başlanan Muhammet Sürmeli, bu kez yediği trafik cezasıyla gündeme geldi. Aracında "çakar" diye tabir edilen ve sivil araçlarda kullanımı yasaklı olan ışık tertibatı bulunduğu tespit edilen ünlü fenomen trafik polislerinin denetimine takıldı.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik başlattığı inceleme sonucu Esenyurt Pazaryolu Caddesi'nde bir araçta mevzuata aykırı şekilde ışık donanımı bulunduğunu tespit etti. Çalışmalar sonucu şahsın Muhammed Sürmeli (32) olduğu belirlendi.

142 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

"Yakışıklı güvenlik" lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Sürmeli'yi yakalayan polis, ünlü fenomene Karayolları Trafik Kanunu'nun "izinsiz reklam-logo kullanmak", "usulsüz çakar kullanmak", "cam filmi" ve "teknik değişiklik" maddelerinden toplam 142 bin 255 lira idari para cezası kesti. Ayrıca Sürmeli'nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken ve aracı da 30 gün boyunca trafikten menedildi.