Bir turistin cep telefonuyla çektiği kısa videoyla şöhreti yakalayan ve ‘Yakışıklı Mısırcı’ lakabıyla dikkatleri üzerine çeken Alper Temel, bu kez TikTok canlı yayınından kazandığı ücretle adından söz ettirdi. Rusya'dan Yunanistan'a kadar pek çok hayran kitlesine sahip olan ünlü fenomen, TikTok canlı yayınından aldığı servet değerindeki hediyeyle gündeme bomba gibi oturdu. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Yakışıklı Mısırcı, sosyal medyada saniyeler içerisinde binlerce lira kazandı. Alper Temel'e bir kullanıcı tarafından 15 Galaxy ve 30 Aslan hediyesi gönderildi. İstanbul Karaköy’de mısır ve kestane satarak birçok turistin ilgisini çekmeyi başaran Yakışıklı Mısırcı’ya gönderilen hediyelerin değeri ise duyanları şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz haftalarda tek bir anlaşmadan servet kazanacağı iddia edilen ünlü fenomen, şimdilerde TikTok canlı yayınından kazandığı ücretle dikkat çekti.

YAKIŞIKLI MISIRCI'YA TİKTOK'TA HEDİYE YAĞDI!

Mısır ve kestane satarken, bir turistin cep telefonuyla çektiği kısa videoyla şöhreti yakalayan Alper Temel, 'Yakışıklı Mısırcı' lakabıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Geçimini Karaköy'de seyyar tezgah işleterek sağlayan sokak satıcısı Temel, kısa sürede hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir yanında tanınmaya başladı. Özellikle yabancı turistlerin çektiği ve yayınladığı videolar sayesinde dikkatleri üzerine çeken Yakışıklı Mısırcı'ya bu kez TikTok'ta hediye yağdı.

Tezgahının önünde fotoğraf kuyrukları oluşan Alper Temel, özellikle sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınlarla da adından söz ettiriyordu. Uzun süredir ailesiyle birlikte mısır ve kestane satarak seyyar satıcılık yapan Temel, doğallığı ve müşterilerine karşı samimi tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gerek işinin başında gerekse sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılanan Yakışıklı Mısırcı, TikTok'ta neredeyse servet değerinde hediye kazandı.

Karaköy'de Galata Köprüsü'nün ayağına yakın bir noktada ya da tünel çıkışındaki ana caddelerde tezgahını kurarak geçimini sağlayan Alper Temel, bu kez TikTok canlı yayınından aldığı servet değerindeki hediyeyle gündeme bomba gibi oturdu. Kısa sürede yabancı basının peşinden koştuğu küresel bir figür haline gelen Yakışıklı Mısırcı, Tiktok'ta yaptığı canlı yayınlarla da tanınırlığını ikiye katladı. Temel, son olarak yaptığı canlı yayında kendisine gönderilen yüksek değerli hediyelerle gündem oldu.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü fenomene reklam filmi için verileceği iddia edilen ücret dudak uçuklatmıştı. Özellikle yabancı turistlerin çektiği ve yayınladığı videolar sayesinde adından söz ettiren ve 'Yakışıklı Mısırcı' olarak tanınan Alper Temel, kazancıyla bir kez daha gündemdeki yerini almayı başardı. Yakışıklı Mısırcı’ya gönderilen hediyelerin değeri ise duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü fenomen, şimdilerde TikTok canlı yayınından kazandığı ücretle dikkat çekti.

SANİYELER İÇİNDE BİNLERCE LİRA KAZANDI!

Sıradan bir seyyar satıcıyken, yayınlanan videolarıyla adını küresel ölçeğe taşıyan ve 'Yakışıklı Mısırcı' lakabıyla tanınan Alper Temel'e bir TikTok kullanıcısı canlı yayın sırasında 615 bin TL değerinde hediye gönderdi. Yaklaşık 7 yıldır baba mesleği olan mısır ve kestane satıcılığı yapan Temel, TikTok'ta neredeyse saniyeler içinde binlerce lira kazandı.

Sosyal medyada paylaşılan videoları milyonlarca izlenme alan Temel'in bir takipçisi, canlı yayın sırasında ünlü fenomene yaklaşık 615 bin TL değerinde hediye gönderdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kullanıcı paylaşımda canlı yayın sırasında 15 adet 'Galaxy' ve 30 adet 'Aslan' hediyesi gönderdiğini belirtti. Rusya, İspanya ve Romanya başta olmak üzere birçok ülkeden turistlerin ilgisini çeken Yakışıklı Mısırcı, saniyeler içerisinde binlerce lira kazandığı haberleriyle adından söz ettirdi.

Sıradan bir seyyar satıcıyken, yayınlanan videolarıyla adını küresel ölçeğe taşıyan Yakışıklı Mısırcı, TikTok canlı yayınında takipçileri tarafından gelen hediyelerle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.