Yaprak Dökümü’nün Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali! Oyuncunun yeni halini görenler şaşırdı!

Kanal D’nin bir dönem damga vuran yapımı Yaprak Dökümü’nün oyuncusu Hasan Küçükçetin’in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Yaprak Dökümü’nün Şevket Tekin’i olarak geniş kitlelere ulaşan ünlü oyuncu Hasan Küçükçetin, yeni halini görenler Engin Akyürek’e benzemiş yorumlarını yaptı.

YAPRAK DÖKÜMÜ ŞEVKET HASAN KÜÇÜKÇETİN SON HALİ

2009 -2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Yaprak Dökümü, yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu. Dizinin üzerinden seneler geçse de eski bölümleri televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Yaprak Dökümü dizisinde evin oğlu olan Şevket Tekin’i oynayan Hasan Küçükçetin’in oyunculuktaki en parlak dönemiydi.

Oynadığı Şevket Tekin rolüyle geniş kitlelere ulaşmıştı. Oyuncu birçok yapımda yer alsa da hafızalarda Ferhunde’nin kocası Şevket olarak kaldı. Hasan Küçükçetin’i görenler tanımakta zorlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından ünlü oyuncu, Engin Akyürek’e benzetilirken, kimi kullanıcılar dizide babası rolünü oynayan Ali Rıza Tekin’in ( Halil Ergün) ölümünden sonraki Şevket betimlemeleriyle yorumladılar.

HASAN KÜÇÜKÇETİN KİMDİR KAÇ YAŞINDA ASLEN NERELİ?

6 Haziran 1981 doğumlu olan Hasan Küçükçetin, 44 yaşındadır. Ünlü oyuncu Balıkesir doğumludur. Küçükçetin, aslen Balıkesir Burhaniye’lidir. Hasan Küçükçetin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi devlet konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Yaprak Dökümü dizisinde, Caner Kurtaran’ın ayrılması nedeniyle, Şevket rolünü oynamıştır. Popülaritesi 2013 ile 2015 yılları arasında yayımlanan Kaçak dizisinde oynadığı "Dadaylı Tahir'" karakteriyle artmıştır.TRT Belgesel'de yayımlanan Gizemli Gerçekler programını sunmaktadır. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl dizisindede rol almıştır. Gelenekselleşen Dilden Dile Türkçe etkinliğinde jüri olmuştur.

HASAN KÜÇÜKÇETİN EVLİ Mİ?

Ünlü oyuncu Hasan Küçükçetin 2014 yılında Nazlı Yavuzcan'la evlendi.

HASAN KÜÇÜKÇETİN’İN OYNADIĞI DİZİLER

2004 Büyük Buluşma Niyazi Samanyolu TV

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir Pehlivan TRT 1

2005 Alanya Almanya Koruma 1 Star TV

2006 Adak Yakup Show TV

Ezo Gelin Hüso

Acemi Cadı Fethi Kanal D

Beşinci Boyut Sinan / Hasan Samanyolu TV

2007-2008 Menekşe ile Halil Mustafa Kanal D

2009-2010 Yaprak Dökümü Şevket

2012 Muhteşem Yüzyıl Defterdar İskender Çelebi Star TV

2013 Böyle Bitmesin Konuk oyuncu TRT 1

2013-2015 Kaçak Dadaylı Tahir atv

2015 Kiraz Mevsimi Deli Muhtarı FOX

2017 Arka Sokaklar Bedran Koçak Kanal D

2018 Diriliş Ertuğrul Altın Aba TRT 1

2019 Aşk Ağlatır Mustafa Yalçın Show TV

2020 Mucize Doktor Mahkûm FOX

2021-2022 Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru Derviş TRT 1

2021 Mavera Pehlivan Hamza (Usta)

2022-2023 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Aydın Reis

2025 Sustalı Ceylan Necmi atv

2025 Kız Babası Yaşar tabii