Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı ile Tahsin'i yıllar sonra bir arada

Başrolünde Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır ve Güven Hokna gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü, 2006 yılında yayın hayatına başladı ve 2010 yılında final yaparak ekrana veda etti. Dizinin oyuncuları Halil Ergün ile Ahmet Saraçoğlu yıllar sonra buluştu.

YAPRAK DÖKÜMÜ OYUCULARI YILLAR SONRA BULUŞTU

Yaprak Dökümü'nün başrol oyuncusu Halil Ergün ile dizide Tahsin karakteriyle yer alan Ahmet Saraçoğlu dün akşam yan yana görüntülendi. Tiyatro oyununun galasından çıkan ikiliye hayranlarından ilgi yağdı.

79 yaşındaki Halil Ergün ile 50 yaşındaki Ahmet Saraçoğlu'nun değişimine sosyal medyada yorum yağdı. Özellikle Ahmet Saraçoğlu'nun beyazlamış saçları ve değişimine yorum yağdı.

HALİL ERGÜN’DEN TGRT HABER YASEMİN’İN PENCERESİ PROGRAMINA ÖZEL İTİRAFLAR

Yaprak Dökümü dizisi yıllar geçmesine rağmen bugün hala konuşuluyor. Dizinin Ali Rıza’sı Halil Ergün, son olarak TGRT Haber’de yayınlanan Yasemin Bozkurt’un sunduğu Yasemin’in Penceresi programında duygu yüklü anlar yaşattı.

TGRT Haber’e özel yayınlanan Yasemin’in Penceresi konuğu Halil Ergün, Yaprak Dökümü’nde herkesi ekranlara kilitleyen o sahneyi de yeniden stüdyoda oynadı.