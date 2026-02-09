Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı ile Tahsin'i yıllar sonra bir arada

Yayınlandığı döneme damga vuran Yaprak Dökümü oyuncuları yıllar sonra buluştu. Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı ile Tahsin'i dün akşam gerçekleşen tiyatro oyununun galasında görüntülendiler.

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı ile Tahsin'i yıllar sonra bir arada
Başrolünde Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır ve Güven Hokna gibi isimlerin yer aldığı , 2006 yılında yayın hayatına başladı ve 2010 yılında final yaparak ekrana veda etti. Dizinin oyuncuları ile Ahmet Saraçoğlu yıllar sonra buluştu.

YAPRAK DÖKÜMÜ OYUCULARI YILLAR SONRA BULUŞTU

Yaprak Dökümü'nün başrol oyuncusu Halil Ergün ile dizide Tahsin karakteriyle yer alan Ahmet Saraçoğlu dün akşam yan yana görüntülendi. Tiyatro oyununun galasından çıkan ikiliye hayranlarından ilgi yağdı.

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı ile Tahsin'i yıllar sonra bir arada

79 yaşındaki Halil Ergün ile 50 yaşındaki Ahmet Saraçoğlu'nun değişimine sosyal medyada yorum yağdı. Özellikle Ahmet Saraçoğlu'nun beyazlamış saçları ve değişimine yorum yağdı.

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı ile Tahsin'i yıllar sonra bir arada

HALİL ERGÜN’DEN TGRT HABER YASEMİN’İN PENCERESİ PROGRAMINA ÖZEL İTİRAFLAR

Yaprak Dökümü dizisi yıllar geçmesine rağmen bugün hala konuşuluyor. Dizinin Ali Rıza’sı Halil Ergün, son olarak ’de yayınlanan Yasemin Bozkurt’un sunduğu Yasemin’in Penceresi programında duygu yüklü anlar yaşattı.

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı ile Tahsin'i yıllar sonra bir arada

TGRT Haber’e özel yayınlanan Yasemin’in Penceresi konuğu Halil Ergün, Yaprak Dökümü’nde herkesi ekranlara kilitleyen o sahneyi de yeniden stüdyoda oynadı.

