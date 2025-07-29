Yasak Elma dizisinin Kumru'su Biran Damla Yılmaz evleniyor

Kırgın Çiçekler, Baraj, Yasal Elma ve Canevim gibi yapımlarda rol alan Biran Damla Yılmaz, evlilik haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

BİRAN DAMLA YILMAZ EVLENİYOR

1,5 yıldır Almanya’da bir kahve zincirinin sahibi olan Abdurrahman Aydın’la sevgili olan oyuncu Biran Damla Yılmaz evlilik teklifi aldı. Yılmaz, yaşadığı mutluluğu sosyal medyadan paylaştı ve yüzüğünün fotoğrafını “Evet dedim” mesajıyla yayınladı.

“Halef Köklerin Çağrısı” dizisinin çekimlerine başlayacak Biran Damla Yılmaz bu akşam evlilik teklifi aldı. 1,5 yıldır Almanya’da bir kahve zincirinin sahibi olan Abdurrahman Aydın’la beraberlik yaşayan Yılmaz'ın önümüzdeki yıl evlenme planları yaptığı konuşuluyor.

Ayrıca, Biran Damla Yılmaz’ın başrolünü İlhan Şen ve Aybüke Pusat’la paylaştığı “Halef Köklerin Çağrısı” dizinin afiş çekimi 30 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’da yapılacak. Ekip ardından 2 Ağustos’ta Şanlıurfa’da sete çıkacak.

Yeni sezon için dizi hazırlığında. Başrolünde Biran Damla Yılmaz, İlhan Şeşen ve Aybüke Pusat, dizi çekimleri öncesi bir araya geldi. Ekibin bir arada yaptığı paylaşım ise beğenileri topladı.