Yasemin Kay Allen bir erkek takipçisinin yorumuna sessiz kalamadı! İkili arasında dönen tarla muhabbetine beğeni yağdı

Arka Sokaklar dizisi ile ekranlara geri dönen Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı Erdal Kay ile ilişkisi bitirdi. Bu dönemde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Yasemin Kay Allen, takipçisinin yorumuna sessiz kalamadı.

Eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yeniden barışan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen ikinci şans verdiği ilişkisini geçtiğimiz günlerde noktaladı. Ayrılık haberleri sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncuyu gören bir erkek takipçisi yorumuyla takipçilerini güldürdü.

YASEMİN KAY ALLEN GELEN YORUMA SESSİZ KALAMADI

Oyuncu Yasemin Kay Allen, aşk hayatı ve kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir eski FBI ajanı Erdal Kaya ile aşk yaşayan oyuncu bu ilişkide umduğunu bulamadı. Ünlü isim, ayrılık haberi için ‘nazar’ yorumunda bulunup “Onu konuşmasak olur mu?” diyerek konuşmaktan kaçınmıştı. Çift ikinci şans verdikleri ilişkilerini bitirme kararı aldı.

Sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Yasemin Kay Allen'in bir karesine takipçisi, "Yasemin Hanım Alaçatı'da dedemin 500 dönüm arsası var birkaç aya bana miras kalır gibi. Ne yapıyorsunuz birkaç ay sonra" dedi. Yasemin Kay Allen ise bu mesaja gülerek cevap verdi.