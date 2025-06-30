Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yasemin Kay Allen bir erkek takipçisinin yorumuna sessiz kalamadı! İkili arasında dönen tarla muhabbetine beğeni yağdı

Arka Sokaklar dizisi ile ekranlara geri dönen Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı Erdal Kay ile ilişkisi bitirdi. Bu dönemde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Yasemin Kay Allen, takipçisinin yorumuna sessiz kalamadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yasemin Kay Allen bir erkek takipçisinin yorumuna sessiz kalamadı! İkili arasında dönen tarla muhabbetine beğeni yağdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 17:14

Eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yeniden barışan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen ikinci şans verdiği ilişkisini geçtiğimiz günlerde noktaladı. Ayrılık haberleri sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncuyu gören bir erkek takipçisi yorumuyla takipçilerini güldürdü.

YASEMİN KAY ALLEN GELEN YORUMA SESSİZ KALAMADI

Oyuncu Yasemin Kay Allen, aşk hayatı ve kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir eski FBI ajanı Erdal Kaya ile aşk yaşayan oyuncu bu ilişkide umduğunu bulamadı. Ünlü isim, ayrılık haberi için ‘nazar’ yorumunda bulunup “Onu konuşmasak olur mu?” diyerek konuşmaktan kaçınmıştı. Çift ikinci şans verdikleri ilişkilerini bitirme kararı aldı.

Yasemin Kay Allen bir erkek takipçisinin yorumuna sessiz kalamadı! İkili arasında dönen tarla muhabbetine beğeni yağdı

Sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Yasemin Kay Allen'in bir karesine takipçisi, "Yasemin Hanım Alaçatı'da dedemin 500 dönüm arsası var birkaç aya bana miras kalır gibi. Ne yapıyorsunuz birkaç ay sonra" dedi. Yasemin Kay Allen ise bu mesaja gülerek cevap verdi.

Yasemin Kay Allen bir erkek takipçisinin yorumuna sessiz kalamadı! İkili arasında dönen tarla muhabbetine beğeni yağdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken fenomenden şikayetçi oldu! Can güvenliğimiz tehlikede
ETİKETLER
#instagram
#ınstagram
#ayrılık
#aşk
#komedi
#yasemin kay allen
#sosyal-medya
#Erdal Kaya
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.