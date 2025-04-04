Yasemin Kay Allen'dan şaşırtan hamle! Paylaşımı kafaları karıştırdı

Son dönemde paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasemin Kay Allen isimlerinden biri olan Yasemin Kay Allen, Instgram'da 'Amerikalı Aynasız' ismiyle bilinen eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile bir dönem aşk yaşamıştı. Kısa süre önce ayrılan ikiliden dün ise dün sürpriz bir paylaşım geldi.

YASEMİN KAY ALLEN ERDAL KAYA İLE BARIŞTI MI?

OyuncuYasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl eski bir FBI çalışanı olanErdal Kaya'ya ile aşk yaşamış ve iki isim kısa bir süre sonra ayrıldıklarını duyurmuştu. Yasemin Kay Allen ayrılık haberi için ‘nazar’ yorumunda bulunup “Onu konuşmasak olur mu?” diyerek konuşmaktan kaçınmıştı. Erdal Kaya ile yaşadığı aşktan sonra hayatına birini almayan 35 yaşındaki güzel oyuncu sürpriz yaptı.



Instagram'da Amerikalı Aynasız' ismiyle bilinen eski FBI çalışanı Erdal Kaya, Yasemin Kay Allen'ın, ABD'ye geldiğini paylaştı. Kaliforniya'ya giden Allen'ın fotoğrafını paylaşan Kaya, 'Biraz kafa dağıtma zamanı' notunu düştü. Bu paylaşaım sonrası Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya'nın barıştığı iddia edildi.

YASEMİN KAY ALLEN ARKA SOKAKLAR'DA

Yasemin Kay Allen Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda kadrosuna kattığı bir isim oldu. Allen, dizide bir polisi oynamaya hazırlanırken karakterinin ismi henüz duyurulmadı. Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen'ı son olarak Bahar dizisinde Dora Ersoy karakteriyle birkaç bölüm yer almıştı.