Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yasemin Kay Allen'dan şaşırtan hamle! Paylaşımı kafaları karıştırdı

Arka Sokaklar dizisiyle anlaşma sağlayan Yasemin Kay Allen, eski sevgilisi FBI çalışanı Erdal Kaya'nın yanına Amerika'ya gitti. Bir dönem aşk yaşayan ikilinin yan yana gelmesi kafaları karıştırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yasemin Kay Allen'dan şaşırtan hamle! Paylaşımı kafaları karıştırdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 10:15

Son dönemde paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasemin Kay Allen isimlerinden biri olan Yasemin Kay Allen, Instgram'da 'Amerikalı Aynasız' ismiyle bilinen eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile bir dönem aşk yaşamıştı. Kısa süre önce ayrılan ikiliden dün ise dün sürpriz bir paylaşım geldi.

YASEMİN KAY ALLEN ERDAL KAYA İLE BARIŞTI MI?

OyuncuYasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl eski bir FBI çalışanı olanErdal Kaya'ya ile aşk yaşamış ve iki isim kısa bir süre sonra ayrıldıklarını duyurmuştu. Yasemin Kay Allen ayrılık haberi için ‘nazar’ yorumunda bulunup “Onu konuşmasak olur mu?” diyerek konuşmaktan kaçınmıştı. Erdal Kaya ile yaşadığı aşktan sonra hayatına birini almayan 35 yaşındaki güzel oyuncu sürpriz yaptı.

Yasemin Kay Allen'dan şaşırtan hamle! Paylaşımı kafaları karıştırdı

Instagram'da Amerikalı Aynasız' ismiyle bilinen eski FBI çalışanı Erdal Kaya, Yasemin Kay Allen'ın, ABD'ye geldiğini paylaştı. Kaliforniya'ya giden Allen'ın fotoğrafını paylaşan Kaya, 'Biraz kafa dağıtma zamanı' notunu düştü. Bu paylaşaım sonrası Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya'nın barıştığı iddia edildi.

YASEMİN KAY ALLEN ARKA SOKAKLAR'DA

Yasemin Kay Allen Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda kadrosuna kattığı bir isim oldu. Allen, dizide bir polisi oynamaya hazırlanırken karakterinin ismi henüz duyurulmadı. Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen'ı son olarak Bahar dizisinde Dora Ersoy karakteriyle birkaç bölüm yer almıştı.

Yasemin Kay Allen'dan şaşırtan hamle! Paylaşımı kafaları karıştırdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hafsanur Sancaktutan ile Feride Hilal Akın dolandırıcıların hedefi oldu
ETİKETLER
#ayrılık
#oyuncu
#Facebook
#fbı
#Kafasında ışıklar yanıyormuş gibi gözüküyordu.
#Manzara
#Yemek yemeyi severim.
#arka sokaklar
#barışma
#yasemin kay allen
#Erdal Kaya
#Amerikalı Aynasız
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.