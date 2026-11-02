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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:57

Yasin Cengiz’in son görüntüleri gündem oldu! Bir zamanlar dansıyla tanınıyordu, şimdi yürümekte zorlanıyor

“Dom Dom Yes Yes” şarkısı eşliğinde yaptığı göbek dansıyla dünya çapında ün kazanan Yasin Cengiz, bu kez danslarıyla değil, sağlık durumuyla gündeme geldi. Aşırı kilosu nedeniyle hareket etmekte güçlük çektiği öne sürülen fenomenin, hastaneye tekerlekli sandalyeyle götürüldüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Yasin Cengiz’in son görüntüleri gündem oldu! Bir zamanlar dansıyla tanınıyordu, şimdi yürümekte zorlanıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:57

Milyonlarca kişinin tanıdığı Yasin Cengiz'in son görüntüleri takipçilerini şaşkına çevirirken, yaşadığı iddia edilen sağlık sorunları da tartışma konusu oldu. Konuyu köşesine taşıyan Günaydın yazarı Mevlüt Tezel, fenomenin popülerliğini ve kilo sorununu değerlendirerek dikkat çeken yorumlarda bulundu.

YASİN CENGİZ DANS EDEREK DÜNYA ÇAPINDA ÜNLENDİ

Yasin Cengiz, özellikle “Dom Dom Yes Yes” şarkısı eşliğinde sergilediği göbek dansıyla kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Paylaşımları farklı ülkelerde milyonlarca kez izlenen Cengiz, geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Yasin Cengiz’in son görüntüleri gündem oldu! Bir zamanlar dansıyla tanınıyordu, şimdi yürümekte zorlanıyor

Yaklaşık 3,5 milyon takipçiye sahip olan fenomen, üzerinden elde ettiği popülerliği ticari kazanca dönüştürmeyi de başardı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ENDİŞEYE NEDEN OLDU 

Cengiz'in aşırı kilosu nedeniyle günlük hareketlerinde zorlandığı ve hastaneye tekerlekli sandalyeyle gitmek durumunda kaldığı iddia edildi. Söz konusu görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlar yapıldı.

Yasin Cengiz’in son görüntüleri gündem oldu! Bir zamanlar dansıyla tanınıyordu, şimdi yürümekte zorlanıyor

Bazı kullanıcılar fenomenin kilosunu eleştirirken, bazıları ise sağlık durumunun ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Paylaşımlara yapılan yorumlar arasında, "Öyle kürekle döner yersen yürüyemeyecek hale gelirsin dombili" ifadesi de dikkat çekti.

Yasin Cengiz’in son görüntüleri gündem oldu! Bir zamanlar dansıyla tanınıyordu, şimdi yürümekte zorlanıyor

MEVLÜT TEZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Günaydın yazarı Mevlüt Tezel de köşe yazısında Yasin Cengiz'in son durumunu gündeme taşıdı. Tezel, fenomenin elde ettiği popülerliği ticari başarıya dönüştürmesine dikkat çekerek kilo verme sürecini bile kazanca çevirebileceğini ifade etti.

Ancak konuya sağlık açısından yaklaşan Tezel, asıl önemli olanın para ve şöhret değil, kişinin sağlığı olduğunu belirtti.

Yasin Cengiz’in son görüntüleri gündem oldu! Bir zamanlar dansıyla tanınıyordu, şimdi yürümekte zorlanıyor

GÖZLER YASİN CENGİZ'İN SAĞLIK DURUMUNDA

Sosyal medyada milyonlara ulaşan dans videolarıyla tanınan Yasin Cengiz'in yaşadığı öne sürülen hareket kısıtlılığı, fazla kiloların sağlık üzerindeki etkilerini yeniden gündeme getirdi.

Yasin Cengiz’in son görüntüleri gündem oldu! Bir zamanlar dansıyla tanınıyordu, şimdi yürümekte zorlanıyor

Şöhreti ve kazancından bağımsız olarak sağlığın her şeyden önce geldiğini vurgulayan bu gelişme sonrası, Cengiz'in sağlık durumunun nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Sevenleri ise fenomenin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor.
 

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ETİKETLER
#sosyal medya
#Yasin Cengiz
#Günaydın
#Mevlüt Tezel
#Dom Dom Yes Yes
#Magazin
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