Yasin Cengiz’in son görüntüleri gündem oldu! Bir zamanlar dansıyla tanınıyordu, şimdi yürümekte zorlanıyor

Milyonlarca kişinin tanıdığı Yasin Cengiz'in son görüntüleri takipçilerini şaşkına çevirirken, yaşadığı iddia edilen sağlık sorunları da tartışma konusu oldu. Konuyu köşesine taşıyan Günaydın yazarı Mevlüt Tezel, fenomenin popülerliğini ve kilo sorununu değerlendirerek dikkat çeken yorumlarda bulundu.

YASİN CENGİZ DANS EDEREK DÜNYA ÇAPINDA ÜNLENDİ

Yasin Cengiz, özellikle “Dom Dom Yes Yes” şarkısı eşliğinde sergilediği göbek dansıyla kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Paylaşımları farklı ülkelerde milyonlarca kez izlenen Cengiz, geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Yaklaşık 3,5 milyon takipçiye sahip olan fenomen, sosyal medya üzerinden elde ettiği popülerliği ticari kazanca dönüştürmeyi de başardı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ENDİŞEYE NEDEN OLDU

Cengiz'in aşırı kilosu nedeniyle günlük hareketlerinde zorlandığı ve hastaneye tekerlekli sandalyeyle gitmek durumunda kaldığı iddia edildi. Söz konusu görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlar yapıldı.

Bazı kullanıcılar fenomenin kilosunu eleştirirken, bazıları ise sağlık durumunun ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Paylaşımlara yapılan yorumlar arasında, "Öyle kürekle döner yersen yürüyemeyecek hale gelirsin dombili" ifadesi de dikkat çekti.

MEVLÜT TEZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Günaydın yazarı Mevlüt Tezel de köşe yazısında Yasin Cengiz'in son durumunu gündeme taşıdı. Tezel, fenomenin elde ettiği popülerliği ticari başarıya dönüştürmesine dikkat çekerek kilo verme sürecini bile kazanca çevirebileceğini ifade etti.

Ancak konuya sağlık açısından yaklaşan Tezel, asıl önemli olanın para ve şöhret değil, kişinin sağlığı olduğunu belirtti.

GÖZLER YASİN CENGİZ'İN SAĞLIK DURUMUNDA

Sosyal medyada milyonlara ulaşan dans videolarıyla tanınan Yasin Cengiz'in yaşadığı öne sürülen hareket kısıtlılığı, fazla kiloların sağlık üzerindeki etkilerini yeniden gündeme getirdi.

Şöhreti ve kazancından bağımsız olarak sağlığın her şeyden önce geldiğini vurgulayan bu gelişme sonrası, Cengiz'in sağlık durumunun nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Sevenleri ise fenomenin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor.

