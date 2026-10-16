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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:39

Yatırımcıların yeni gözdesi ünlü futbolcu Muhammed Salah’ın ablası oldu! Teklifler peş peşe geldi

Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı ünlü futbolcu Muhammed Salah’ın ablası yatırımcıların yeni gözdesi oldu. Türk müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği giyim markasına sipariş yağmaya başladı. Özellikle de Trabzonlu girişimcilerin Muhammed Salah’ın ablasına orada mağaza açma ve ortaklık teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Yatırımcıların yeni gözdesi ünlü futbolcu Muhammed Salah’ın ablası oldu! Teklifler peş peşe geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:39

Dünyaca ünlü yıldız ’ın ’a transfer olmasının ardından futbol sahalarının dışında da dikkat çeken isimlerden biri oluyor. Öyle ki ailesi de son zamanlarda yakından takip edilen isimlerden biri olurken ablası Rabab Salah'ın giyim markası yatırımcıların yeni gözdesi oldu. Trabzon’dan ise yoğun peş peşe teklifler gelmeye başladı.

YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ ÜNLÜ FUTBOLCU MUHAMMED SALAH’IN ABLASI OLDU!

Trabzonspor’un sezon başında oyuncu kadrosuna dahil ettiği Mısırlı dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah, son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri oluyor. Gerek saha içinde gerekse de saha dışında yakından takip ediliyor. Magazin dünyasının dikkatini çeken ünlü futbolcu Muhammed Salah’ın kendisi değil ailesi de gündeme geliyor.

Yatırımcıların yeni gözdesi ünlü futbolcu Muhammed Salah’ın ablası oldu! Teklifler peş peşe geldi

Sabah Günaydın’ın haberine göre, Mısırlı futbolcunun ’de yaşayan moda tasarımcısı Rabab Salah’da Türkiye de yoğun ilgi ile karşılanıyor. Trabzonsporlu taraftarların Salah ailesine gösterdiği ilgi ablası Rabab Salah’nın da giyim markasına da yansıyor.

Yatırımcıların yeni gözdesi ünlü futbolcu Muhammed Salah’ın ablası oldu! Teklifler peş peşe geldi

Rabab Salah’ın kendi adını taşıyan RS-RABAB SALAH markasıyla moda dünyasında faaliyet gösteren Muhammed Salah’ın ablası Türk müşterilerinin de yoğun ilgisini görüyor. Özellikle de Trabzonspor’a transfer olan kardeşinin ardından önemli derece dikkat çeken satışlar yaptığı öne sürülüyor.

Yatırımcıların yeni gözdesi ünlü futbolcu Muhammed Salah’ın ablası oldu! Teklifler peş peşe geldi

Özellikle de Trabzonsporlu taraftarın markaya gösterdiği ilgi nedeniyle internet sitesinde Türkiye’den gelen siparişlerde büyük bir artış olduğu belirtiliyor. Hatta artan bu taleplerden sonra Rabab Salah’ın yetişmekte zorlandığı da kamuoyunda yer alan bilgiler arasında yer alıyor.

Yatırımcıların yeni gözdesi ünlü futbolcu Muhammed Salah’ın ablası oldu! Teklifler peş peşe geldi

TEKLİFLER PEŞ PEŞE GELDİ 

Kahire’de çalışmalarını sürdüren Rabab Salah’ın giyim markasında Türkiye’den internet sitesine yoğunluk olduğu ve her geçen gün artan talepleri karşılamakta zorlandığı öne sürüldü. Bunun üstüne Trabzonlu yatırımcılardan da hamleler geçikmedi.

Yatırımcıların yeni gözdesi ünlü futbolcu Muhammed Salah’ın ablası oldu! Teklifler peş peşe geldi

Türk müşterilerinin yoğun ilgisi Rabab Salah’ın markasına yönelik yatırım tekliflerini de beraberinde getiriyor. Bazı girişimcilerin dünyaca ünlü Muhammed Salah’ın ablası Rabab Salah için Türkiye’de mağaza açma teklifi götürdüğü, bazı yatırımcıların ise ortaklık kurmak istediği aktardı.

Yatırımcıların yeni gözdesi ünlü futbolcu Muhammed Salah’ın ablası oldu! Teklifler peş peşe geldi

Kendisine ulaşan mağaza açmak ve ortaklık kurmak isteyen yatırımcılarla teklif değerlendirmesi yaptığı belirtilen Rabab Salah’ın henüz tam olarak Türkiye pazarına girip girmediği bilinmiyor. Rabab Salah’ın Türkiye pazarına girip girmeyeceği merak konusu olurken gelişmeler ilgilenenler tarafından yakından ilgileniyor.

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ETİKETLER
#trabzonspor
#Muhammed Salah
#Kahire
#Rabab Salah
#Rs-rabab Salah
#Magazin
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