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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 17:13

Google Haritalar, Salah yaylasını onayladı! Şimdiden en yüksek puanı aldı

Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah’ın Trabzon’da ziyaret ettiği yayla, sosyal medya paylaşımının ardından gündeme oturdu. Salah’ın üzerinde fotoğraf çektirdiği taşın kısa sürede ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelmesiyle bölgeye “Salah Yaylası” adı verilmeye başlandı. Yaylaya bu isimle tabela da asıldı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Google Haritalar, Salah yaylasını onayladı! Şimdiden en yüksek puanı aldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 17:13

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafın ardından çok sayıda futbolsever, Salah’ın oturduğu taşı görmek ve aynı pozu vermek için bölgeye gitmeye başladı. Ancak yaylanın resmî adı “Salah Yaylası” değil. Bölgenin gerçek adı Kurtdere Yaylası olarak biliniyor. Google Haritalar’da da Kurtdere Yaylası adıyla yer alan bölge, mevcut kayıtlarda 4,6 puana sahip.

SALAH’IN TEK KARESİ YAYLAYI GÜNDEME TAŞIDI

’ın gezisi sırasında çektiği fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Mısırlı futbolcunun yaylada bir taşın üzerine oturarak verdiği poz, takipçilerinin dikkatini çekti.

Google Haritalar, Salah yaylasını onayladı! Şimdiden en yüksek puanı aldı

Fotoğrafın paylaşılmasının ardından Salah hayranları aynı noktaya gitmeye başladı. Ziyaretçiler, futbolcunun oturduğu taşın üzerinde aynı pozu vererek fotoğraf çektirdi. Böylece daha önce bölgeyi ziyaret edenlerin bildiği nokta, sosyal medya sayesinde daha geniş bir çevrenin dikkatini çekti. 

Google Haritalar, Salah yaylasını onayladı! Şimdiden en yüksek puanı aldı

YAYLAYA “SALAH YAYLASI” TABELASI ASILDI

Salah’ın paylaşımından sonra bölgeyle ilgili dikkat çeken bir başka gelişme daha yaşandı. Yaylaya “Salah Yaylası” yazılı bir tabela yerleştirildi.

Google Haritalar, Salah yaylasını onayladı! Şimdiden en yüksek puanı aldı

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre tabelayı XTG Spor içerik üreticileri, Salah’ın fotoğraf çektirdiği noktaya götürerek dikti. Tabelanın ardından ziyaretçiler bu noktada fotoğraf çektirmeye başladı.

Google Haritalar, Salah yaylasını onayladı! Şimdiden en yüksek puanı aldı

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. “Salah Yaylası” adı, resmî bir coğrafi isim değişikliği anlamına gelmiyor. Bölgenin bilinen adı Kurtdere Yaylası. “Salah Yaylası” ifadesi ise futbolcunun ziyaretinden sonra sosyal medyada yaygınlaşan bir adlandırma olarak kullanılıyor.

Google Haritalar, Salah yaylasını onayladı! Şimdiden en yüksek puanı aldı

GOOGLE HARİTALAR’DAKİ PUANI MERAK EDİLDİ

Salah’ın ziyaretinin ardından bölgenin harita uygulamalarındaki kaydı da merak konusu oldu. Güncel Google sonuçlarında Kurtdere Yaylası, 4,6 puan ve 96 değerlendirme ile listeleniyor. Bu nedenle sosyal medyada yayılan “4,9 puan” bilgisinin mevcut Google Haritalar kaydıyla örtüşmediği görülüyor.

Google Haritalar, Salah yaylasını onayladı! Şimdiden en yüksek puanı aldı

KURTDERE YAYLASI NEREDE?

Sosyal medyada “Salah Yaylası” olarak anılan bölge, Trabzon’un ilçesindeki Kurtdere Yaylası. Salah’ın yayla ziyaretinin, Sümela Manastırı gezisinin ardından gerçekleştiği aktarılıyor.

Salah’ın fotoğrafının yayılmasıyla birlikte Kurtdere Yaylası’nın adı futbolcunun ismiyle birlikte anılmaya başladı. Ancak bölgenin resmî adının değiştiğine dair bir karar bulunmuyor.

 

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#Trabzon
#maçka
#mohamed salah
#Kurtdere Yaylası
#Salah Yaylası
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