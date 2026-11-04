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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 07:49
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 07:49

Yedi Numara'nın efsane ismi Recep'ten çarpıcı itiraf! Volkan Girgin: 7 Numara bugün olamazdı

Yayınlandığı döneme damga vuran projeler arasında yer alan Yedi Numara dizisinde 'Recep' karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu ve senarist Volkan Girgin, çarpıcı itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu, hem senaristliğini üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı dizi hakkında bakın neler söyledi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Yedi Numara'nın efsane ismi Recep'ten çarpıcı itiraf! Volkan Girgin: 7 Numara bugün olamazdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 07:49
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 07:49

Türk televizyon tarihinin en çok tekrarı yayımlanan televizyon dizilerinden biri olan Yedi Numara'nın efsane ismi '' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Volkan Girgin, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yayınlandığı döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Yedi Numara dizisine dair açıklamalarda bulunan Volkan Girgin, itiraflarıyla da adından söz ettirdi. Volkan Girgin, hem senaristliğini hem de başrolünü üstlendiği, 2000'li yılların vazgeçilmez projeleri arasında yer alan Yedi Numara hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde yerini aldı. İşte ünlü oyuncunun Yedi Numara hakkında yaptığı çarpıcı itiraflar...

VOLKAN GİRGİN YEDİ NUMARA'DA RECEP KARAKTERİNİ OYNAMIŞTI!

Başrollerini Şebnem Sönmez, Engin Alkan, Tuba Erdem, Okan Selvi, Ayça Mutlugil, Nuray Uslu, Gülden Güney ve Volkan Girgin'in paylaştığı Yedi Numara dizisi, 9 Ekim 2000 ile 23 Haziran 2003 tarihleri arasında ekranlarında yayınlanmıştı. Gençlik ve komedi türümdeki Türk televizyon dizisi, Oya Yüce tarafından hayata geçirilmişti. Yayınlandığı döneme damga vuran dizi, reytinglerde ilk sıralarda yer almış ve izlenme rekorları kırmıştı.

Yedi Numara'nın efsane ismi Recep'ten çarpıcı itiraf! Volkan Girgin: 7 Numara bugün olamazdı

'da aynı üniversitede okuyan ve aileleri başka şehirde yaşayan dört kız arkadaş ve köyden gelen iki erkek kuzenin birlikte aynı evde ve çevresinde yaşadıkları olayları konu alan dizide 'Recep' karakterini başarılı oyuncu ve senarist Volkan Girgin üstlenmişti. Haziran 2002'de yayımlanan 75. bölümüyle final yapan proje, 2002 yazında TRT'ye gelen yoğun istek ve talep üzerine yeniden devam etme kararı almıştı.

Yedi Numara'nın efsane ismi Recep'ten çarpıcı itiraf! Volkan Girgin: 7 Numara bugün olamazdı

23 Haziran 2003 tarihinde yayımlanan 92. bölümüyle final yaparak sona eren Yedi Numara dizisi, 2000'li yıllar boyunca ara ara TRT 1 ekranlarında ve farklı kanallarda yayımlanmasıyla popülaritesini korumuş ve en çok izlenen proje olmuştu. Türk televizyon tarihinin en çok tekrarı yayımlanan televizyon dizilerinden biri olan Yedi Numara'da dört kız arkadaş, Vahit'in evini kiralar. Fakat Vahit'in akrabaları evin alt katına yerleşince anlaşamayan gençler zamanla birbiriyle kaynaşır.

Yedi Numara'nın efsane ismi Recep'ten çarpıcı itiraf! Volkan Girgin: 7 Numara bugün olamazdı

Yedi Numara'da 'Recep' karakteri de dizinin sevilen karakterleri arasında yer almıştır. Türkiye'nin en başarılı gençlik dizilerinden birisi olan dizide Recep rolünü Volkan Girgin üstlenmiştir. Girgin dizinin hem başrolünde hem de senaristliğinde yer alarak önemli bir işe imza atmıştır. Dizide üniversite eğitimi almak için İstanbul'a gelen Recep,  Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği bölümünde okur ama okuduğu bölümün adını söyleyemez. Pinti ve cimri bir yapısı olan Recep'in en çok kullandığı replik "Müsrüflüğün lüzumu yok" cümlesidir.

Yedi Numara'nın efsane ismi Recep'ten çarpıcı itiraf! Volkan Girgin: 7 Numara bugün olamazdı

ÜNLÜ OYUNCUDAN ÇARPICI İTİRAF GELDİ!

Yıllar geçmesine rağmen günümüzde hala büyük ilgiyle takip edilen Yedi Numara dizisinin Recep'i Volkan Girgin, AA Podcast programına katıldı. Senarist ve oyuncu olarak kariyerini tüm hızıyla devam ettiren Girgin, Kültür Merkezi'ndeydi. AA Muhabiri Ümmühan Atak'ın sorularını cevaplayan ünlü oyuncu, Yedi Numara dizisiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Yedi Numara'nın efsane ismi Recep'ten çarpıcı itiraf! Volkan Girgin: 7 Numara bugün olamazdı

Recep rolüyle hafızalara kazınan ve Türkiye'nin en başarılı gençlik dizilerinden birisinde hem senaristlik hem de oyunculuk yapan Volkan Girgin, çarpıcı açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. AA'ya konuşan ünlü oyuncu Yedi Numara dizisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla da adından söz ettirdi.

"7 NUMARA BU HİKAYELERDEN ÇOK UZAK"

Volkan Girgin, AA Muhabiri Ümmühan Atak'ın "Yedi Numara bugün yayınlansaydı nasıl bir etkisi olurdu? sorusunu cevapladı. Ünü oyuncu, soru karşısında şu ifadelere yer verdi:

Yedi Numara'nın efsane ismi Recep'ten çarpıcı itiraf! Volkan Girgin: 7 Numara bugün olamazdı

"Yayınlanamazdı. Zaten komedi türü ortadan kalktı. Bu yurt dışı satışlarının biraz da dayadığı bir şey. Bir reyting sistemi var ve reyting alamayan her iş ilk bölümde bile kalkabiliyor. Şu anda da ekranlardaki hikayeler reyting alıyor ki devam ediyorlar. '7 Numara' çok uzak bu hikayelerden. Yani siyah beyaz çok yok. Karakterler hayatın içindeler, para problemleri var, doğruyu arama dertleri var, bir meseleyi insanca konuşmaya çalışıyor oradaki karakterler. Kimse kimseye, “Bana onun leşini getir!” falan demiyor."

 

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#İstanbul
#recep
#TRT1
#yedi numara
#Volkan Girgin
#Magazin
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