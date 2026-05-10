Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Yeliz Yeşilmen’den tükendim açıklaması yapan ünlülere sert tepki! Yeşilmen'in sözleri gündem oldu

Ünlü isimlerin son dönemde yaptığı “tükendim” açıklamaları magazin gündeminde tartışma oluştururken, Yeliz Yeşilmen’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yeşilmen, bazı ünlülerin yaşadığı sorunları abarttığını savunarak sert ifadeler kullandı. Açıklamaları kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada da farklı yorumlar yapıldı. Ünlü ismin sözleri magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yeliz Yeşilmen, son dönemde bazı ünlü isimlerin yaptığı “tükendim” açıklamalarına sert sözlerle tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yeşilmen, hayat şartlarının herkes için zor olduğunu belirterek, ünlü isimlerin yaşadığı sıkıntıları sürekli gündeme taşımasını eleştirdi. Açıklamalarında dikkat çeken ifadeler kullanan Yeşilmen’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YELİZ YEŞİLMEN’DEN SERT ELEŞTİRİ

, son günlerde dünyasında sık sık gündeme gelen “tükendim” açıklamalarına sert sözlerle tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Yeşilmen, bazı ünlü isimlerin yaşadığı psikolojik yorgunluk söylemlerini “şımarıklık” olarak değerlendirdi.

Açıklamalarında oldukça net ifadeler kullanan Yeşilmen, “Tükenmişim diyen herkesin ağzına vurasım var. Keşke önümde söylese de rahatlasam” sözleriyle gündem oldu. Ünlü isim, yüksek kazanç elde eden ve geniş ekiplerle çalışan sanatçıların yaşadığı tükenmişlik hissine anlam veremediğini belirtti.

Yeşilmen açıklamasında, “Tomarla para kazanıyorsun. Önünde suflen, arkanda ekibin var. Arabayla evinden alınıyorsun. Neyin tükenmişliği?” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Özellikle ağır şartlarda çalışan insanları örnek gösteren Yeşilmen, “42 derece sıcakta yük taşıyan adam niye tükenmiyor?” ifadelerini kullandı.

Ünlü isim, insanı asıl yoran şeyin kariyer değil, özel hayattaki sorunlar olduğunu savunarak “İnsanı tüketen şey ailedir, vefasızlıktır. Kariyerden tükenilmez; bu şımarıklıktır” dedi. Yeliz Yeşilmen’in açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar ünlü isme destek verdi, bazıları ise sözlerini fazla sert buldu. Açıklamalar magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Yeliz Yeşilmen, kariyerine henüz 16 yaşındayken İskenderun’da VJ’lik yaparak başladı. Yeşilmen, daha sonra İstanbul’a gelerek Kral TV’de sunuculuk yaptı. Geniş kitleler tarafından tanınması ise Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programıyla oldu. Oyunculuk kariyerinde özellikle Aşkım Aşkım dizisiyle dikkat çeken Yeşilmen, dönemin popüler yapımlarında rol alarak adını duyurdu. Başarılı isim, modellik ve mankenlik kariyeriyle de uzun süre magazin dünyasında konuşuldu.

Sinema projelerinde de yer alan Yeşilmen, Dansöz ve Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Amerikan yapımı “The Simple Life” programının Türkiye uyarlaması olan “Her Şey Yolunda” adlı projede Tuğba Özay ile birlikte yer aldı. Müzik kariyerinde de çeşitli albümler çıkaran Yeşilmen’in “Tat Beni”, “Elemtere Fiş” ve “Fıstık Çıkı Çıkı” adlı albümleri büyük ilgi gördü. 2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile evlenen Yeşilmen’in iki çocuğu bulunmaktadır. 2021 yılında ise Ali Uğur Akbaş ile boşandı.

