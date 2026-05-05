Yeraltı dizisi başrollerinin bölüm başı gelirleri gündem oldu! Uraz ile Devrim arasındaki fark dikkat çekti

Yeraltı dizisi her Çarşamba NOW ekranlarında tüm hızıyla sürüyor. Yayınladığı her bölümle adından söz ettiren hikaye, oyuncuların aldığı bölüm başı ücretlerle de kulisleri çalkalamaya devam ediyor.Özellikle başrol oyuncularının dudak uçuklatan bölüm başı ücretleriyle gündemin ilk sırasına yerleşen Yeraltı dizisinde yer alan isimlerin haftalık kazancı servet değerinde. Dizinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun bölüm başı aldığı ücretle, bir diğer başrol oyuncu Devrim Özkan arasındaki uçurum ise dikkatleri çeken detaylar arasında yer aldı. Peki Yeraltı dizisinde kim, ne kadar alıyor? İşte Yeraltı dizisi başrollerinin bölüm başı gelirleri...
Ekranlarda tüm dengeleri değiştiren Yeraltı dizisinin maaş listesi sosyal medyayı adeta salladı.
Yeraltı dizisinde başarılı performansıyla adından söz ettiren nam-ı diğer Bozo, haftalık kazancıyla ağızları resmen açık bıraktı.
Uraz Kaygılaroğlu'nun Yeraltı dizisinde bölüm başı 1 buçuk milyon TL aldığı konuşuluyor. Yeraltı'nın Bozo'su aylık kazancı ise 6 milyon TL değerinde. Kazancıyla listenin zirvesine yerleşen Uraz Kaydılaroğlu ve Devrim Özkan arasında bulunan fark ise herkesi şaşırttı.
Uraz Kaygılaroğlu bölüm başı 1 buçuk milyon TL, aylık 6 milyon TL kazancıyla zirveye oynarken, Deniz Can Aktaş 1 milyon 200 bin TL'lik kazancıyla, Kaygılaroğlu'nu takip ediyor.
Yeraltı dizisinin iki kilit ismi olan Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan arasındaki fark ise oldukça dikkat çekti. Hikayede güzelliği ve başarılı performansıyla gündemden düşmeyen Özkan'ın, oynadığı Ceylan rolüyle milyonları kendine hayran bırakırken, Yeraltı dizisinde bölüm başı 800 ila 1 milyon TL arasında bir ödeme aldığı ortaya çıktı.
Sosyal medyada polemik oluşturan kazanç farkları sonrasında gözler yeniden Yeraltı dizisi oyuncularının aldığı gelirlere kilitlendi.
NOW'un ekranlara damga vuran dizisi Yeraltı'nda Kaygılaroğlu'nun aylık 6 milyon TL kazandığı tabloda, Devrim Özkan'ın 4 milyon TL bandında kalması sonrası, Yeraltı dizisinde yer alan diğer oyuncuların da aldığı ücretler merak konusu oldu.
İşte Yeraltı dizisi oyuncularının bölüm başı aldığı ücretler...
|Oyuncu
|Maaş
|Uraz Kaygılaroğlu
|1.500.000 TL
|Deniz Can Aktaş
|1.200.000 TL
|Devrim Özkan
|1.000.000 TL
|Mehmet Yılmaz Ak
|800.000 TL
|Sümeyye Aydoğan
|700.000 TL
|Burak Sevinç
|700.000 TL
|Koray Şahinbaş
|500.000 TL
|Murat Danacı
|500.000 TL
|Ekin Mert Daymaz
|400.000 – 700.000 TL
|Emir Benderlioğlu
|300.000 – 600.000 TL
|Hülya Gülşen
|300.000 TL
|Hakan Çelebi
|200.000 TL
|Ekin Aksoy
|200.000 TL
|Ülkü Hilal Çiftçi
|150.000 TL