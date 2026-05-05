Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Yeraltı dizisi başrollerinin bölüm başı gelirleri gündem oldu! Uraz ile Devrim arasındaki fark dikkat çekti

NOW TV'nin reyting listelerini altüst eden dizisi Yeraltı'nın başrol oyuncuları Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan'ın bölüm başı aldığı ücretler magazin gündemine oturdu. Uraz ve Devrim arasındaki fark gözden kaçmazken, en yüksek kazancı bakın hangi ismin aldığı iddia ediliyor. İşte detaylar...

Yeraltı dizisi başrollerinin bölüm başı gelirleri gündem oldu! Uraz ile Devrim arasındaki fark dikkat çekti
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 11:18

Yeraltı dizisi her Çarşamba NOW ekranlarında tüm hızıyla sürüyor. Yayınladığı her bölümle adından söz ettiren hikaye, oyuncuların aldığı bölüm başı ücretlerle de kulisleri çalkalamaya devam ediyor.Özellikle başrol oyuncularının dudak uçuklatan bölüm başı ücretleriyle gündemin ilk sırasına yerleşen Yeraltı dizisinde yer alan isimlerin haftalık kazancı servet değerinde. Dizinin başrol oyuncusu 'nun bölüm başı aldığı ücretle, bir diğer başrol oyuncu arasındaki uçurum ise dikkatleri çeken detaylar arasında yer aldı. Peki Yeraltı dizisinde kim, ne kadar alıyor? İşte başrollerinin bölüm başı gelirleri...

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin oyuncularının bölüm başı ücretleri gündem oldu.
Uraz Kaygılaroğlu'nun bölüm başı 1,5 milyon TL aldığı ve aylık kazancının 6 milyon TL olduğu belirtiliyor.
Devrim Özkan'ın bölüm başı 800 bin ila 1 milyon TL arasında bir ödeme aldığı ortaya çıktı.
Deniz Can Aktaş'ın bölüm başı 1 milyon 200 bin TL kazandığı bilgisi yer alıyor.
Listenin devamında Mehmet Yılmaz Ak 800.000 TL, Sümeyye Aydoğan ve Burak Sevinç 700.000 TL alıyor.
YERALTI DİZİSİ BAŞROLLERİNİN BÖLÜM BAŞI GELİRLERİ GÜNDEM OLDU!

Ekranlarda tüm dengeleri değiştiren Yeraltı dizisinin maaş listesi sosyal medyayı adeta salladı.

Yeraltı dizisinde başarılı performansıyla adından söz ettiren nam-ı diğer Bozo, haftalık kazancıyla ağızları resmen açık bıraktı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun Yeraltı dizisinde bölüm başı 1 buçuk milyon TL aldığı konuşuluyor. Yeraltı'nın Bozo'su aylık kazancı ise 6 milyon TL değerinde. Kazancıyla listenin zirvesine yerleşen Uraz Kaydılaroğlu ve Devrim Özkan arasında bulunan fark ise herkesi şaşırttı.

URAZ VE DEVRİM ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Uraz Kaygılaroğlu bölüm başı 1 buçuk milyon TL, aylık 6 milyon TL kazancıyla zirveye oynarken, Deniz Can Aktaş 1 milyon 200 bin TL'lik kazancıyla, Kaygılaroğlu'nu takip ediyor.

Yeraltı dizisinin iki kilit ismi olan Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan arasındaki fark ise oldukça dikkat çekti. Hikayede güzelliği ve başarılı performansıyla gündemden düşmeyen Özkan'ın, oynadığı Ceylan rolüyle milyonları kendine hayran bırakırken, Yeraltı dizisinde bölüm başı 800 ila 1 milyon TL arasında bir ödeme aldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada polemik oluşturan kazanç farkları sonrasında gözler yeniden Yeraltı dizisi oyuncularının aldığı gelirlere kilitlendi.

YERALTI DİZİSİ OYUNCULARI BÖLÜM BAŞI NE KADAR ALIYOR?

NOW'un ekranlara damga vuran dizisi Yeraltı'nda Kaygılaroğlu'nun aylık 6 milyon TL kazandığı tabloda, Devrim Özkan'ın 4 milyon TL bandında kalması sonrası, Yeraltı dizisinde yer alan diğer oyuncuların da aldığı ücretler merak konusu oldu.

İşte Yeraltı dizisi oyuncularının bölüm başı aldığı ücretler...

OyuncuMaaş
Uraz Kaygılaroğlu1.500.000 TL
Deniz Can Aktaş1.200.000 TL
Devrim Özkan1.000.000 TL
Mehmet Yılmaz Ak800.000 TL
Sümeyye Aydoğan700.000 TL
Burak Sevinç700.000 TL
Koray Şahinbaş500.000 TL
Murat Danacı500.000 TL
Ekin Mert Daymaz400.000 – 700.000 TL
Emir Benderlioğlu300.000 – 600.000 TL
Hülya Gülşen300.000 TL
Hakan Çelebi200.000 TL
Ekin Aksoy200.000 TL
Ülkü Hilal Çiftçi150.000 TL
