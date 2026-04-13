Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Yeraltı dizisinin Azize’si Sevil Akı Saner’den ilginç açıklama! ‘Hiç yardımcım olmadı’

Yeraltı dizisinin Azize’si Sevil Akı Saner’den ilginç bir açıklama geldi. Dizide racon kestiği sahnelerle ilgi odağı olan ünlü isim bu kez özel hayatına dair önemli sözler söyledi. Evliliğine dair çarpıcı bir itirafta bulunan Saner herkesi şoke etti.

Yeraltı dizisinin Azize'si Sevil Akı Saner'den ilginç açıklama! 'Hiç yardımcım olmadı'
Yeraltı dizisinin Azize’si Sevil Akı Saner magazin gündemine oturacak açıklamalara imza attı. Başarılı oyuncu Sevil Akı Saner “20 yıldır evliyim, 16 yaşında oğlum var. Hiç yardımcım olmadı” diyerek kısa sürede sevenlerinin dikkatini çekti.

Yeraltı dizisinin Azize’si Sevil Akı Saner’den ilginç açıklama! ‘Hiç yardımcım olmadı’

Yeraltı dizisinin Azize'si Sevil Akı Saner, 20 yıllık evliliği ve hiç yardımcısının olmamasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sevil Akı Saner, 20 yıldır evli ve 16 yaşında bir oğlu var.
Oyuncunun hiç yardımcısı olmamış.
Azize karakteri, dizide erkek egemen yeraltı dünyasında sözünü geçirebilen güçlü bir kadın olarak yer alıyor.
Sevil Akı Saner, 9 Eylül 1971'de Erzurum'da doğmuş ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.
Saner, tiyatro kökenli olup İstanbul Devlet Tiyatrosu, Ortaoyuncular ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahne almıştır.
Rol aldığı projeler arasında “Yeraltı”, “Kuruluş Osman”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi yapımlar bulunuyor.
SEVİL AKI SANER’DEN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Yeraltı dizisinde Azize karakterine hayat veren Sevil Akı Saner’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Dizideki sert ve etkileyici performansıyla adından söz ettiren oyuncu, bu kez özel hayatıyla gündemde. Evliliğine ilişkin samimi bir itirafta bulunan Saner’in sözleri, hayranlarını şaşkına çevirdi.

Saner “20 yıldır evliyim, 16 yaşında oğlum var. Hiç yardımcım olmadı” diyerek şaşırttı.

Yeraltı dizisinin Azize’si Sevil Akı Saner’den ilginç açıklama! ‘Hiç yardımcım olmadı’


YERALTI DÜNYASININ KİLİT İSMİ

Azize, dizide sıradan bir yan karakter olmanın çok ötesine geçerek anlatının merkezine yerleşiyor. Erkek egemen ve sert yeraltı dünyasında sözünü geçirebilen bir kadın olarak, klişeleri bozan, güçlü ve özgün bir karakter portresi sunuyor.

Yeraltı dizisinin Azize’si Sevil Akı Saner’den ilginç açıklama! ‘Hiç yardımcım olmadı’

SEVİL AKI SANER KİMDİR?

9 Eylül 1971’de Erzurum’da doğan Sevil Akı Saner, kariyerine alışılmışın dışında bir başlangıç yaptı. Trakya Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Saner, daha sonra sanat tutkusunun peşinden giderek Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

Yeraltı dizisinin Azize’si Sevil Akı Saner’den ilginç açıklama! ‘Hiç yardımcım olmadı’

Tiyatro kökeniyle öne çıkan Saner İstanbul Devlet Tiyatrosu, Ortaoyuncular ve İstanbul Şehir Tiyatroları gibi köklü kurumlarda sahne alarak güçlü bir sahne deneyimi edindi. Bu birikim, oyuncunun ekran performansına da doğrudan yansıdı.

Yeraltı dizisinin Azize’si Sevil Akı Saner’den ilginç açıklama! ‘Hiç yardımcım olmadı’

Rol aldığı projeler

Sevil Akı Saner, dramdan komediye uzanan geniş oyunculuk yelpazesiyle dikkat çekiyor. Yer aldığı yapımlar arasında “Yeraltı” (Azize), “Kuruluş Osman”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Ben Bu Cihana Sığmazam”, “İlk ve Son”, “Destan”, “Tatlı Hayat”, “Gurbetçiler” ve “Benim Annem Bir Melek” bulunuyor.

Yeraltı dizisinin Azize’si Sevil Akı Saner’den ilginç açıklama! ‘Hiç yardımcım olmadı’

Özel hayatı

Sevil Akı Saner, Murat Saner ile evlidir. Çiftin 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 20 yıllık bir evliliği bulunuyor. Saner, sosyal medya paylaşımlarında özel hayatına dair zaman zaman samimi kesitlere de yer veriyor.

