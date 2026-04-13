Yeraltı dizisinin Azize’si Sevil Akı Saner’den ilginç açıklama! ‘Hiç yardımcım olmadı’

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yeraltı dizisinin Azize’si Sevil Akı Saner magazin gündemine oturacak açıklamalara imza attı. Başarılı oyuncu Sevil Akı Saner “20 yıldır evliyim, 16 yaşında oğlum var. Hiç yardımcım olmadı” diyerek kısa sürede sevenlerinin dikkatini çekti.
SEVİL AKI SANER’DEN İLGİNÇ AÇIKLAMA
Yeraltı dizisinde Azize karakterine hayat veren Sevil Akı Saner’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Dizideki sert ve etkileyici performansıyla adından söz ettiren oyuncu, bu kez özel hayatıyla gündemde. Evliliğine ilişkin samimi bir itirafta bulunan Saner’in sözleri, hayranlarını şaşkına çevirdi.
Saner “20 yıldır evliyim, 16 yaşında oğlum var. Hiç yardımcım olmadı” diyerek şaşırttı.
YERALTI DÜNYASININ KİLİT İSMİ
Azize, dizide sıradan bir yan karakter olmanın çok ötesine geçerek anlatının merkezine yerleşiyor. Erkek egemen ve sert yeraltı dünyasında sözünü geçirebilen bir kadın olarak, klişeleri bozan, güçlü ve özgün bir karakter portresi sunuyor.
SEVİL AKI SANER KİMDİR?
9 Eylül 1971’de Erzurum’da doğan Sevil Akı Saner, kariyerine alışılmışın dışında bir başlangıç yaptı. Trakya Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Saner, daha sonra sanat tutkusunun peşinden giderek Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı.
Tiyatro kökeniyle öne çıkan Saner İstanbul Devlet Tiyatrosu, Ortaoyuncular ve İstanbul Şehir Tiyatroları gibi köklü kurumlarda sahne alarak güçlü bir sahne deneyimi edindi. Bu birikim, oyuncunun ekran performansına da doğrudan yansıdı.
Rol aldığı projeler
Sevil Akı Saner, dramdan komediye uzanan geniş oyunculuk yelpazesiyle dikkat çekiyor. Yer aldığı yapımlar arasında “Yeraltı” (Azize), “Kuruluş Osman”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Ben Bu Cihana Sığmazam”, “İlk ve Son”, “Destan”, “Tatlı Hayat”, “Gurbetçiler” ve “Benim Annem Bir Melek” bulunuyor.
Özel hayatı
Sevil Akı Saner, Murat Saner ile evlidir. Çiftin 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 20 yıllık bir evliliği bulunuyor. Saner, sosyal medya paylaşımlarında özel hayatına dair zaman zaman samimi kesitlere de yer veriyor.