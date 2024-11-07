Yeşilçam oyuncusu Aydan Şener Sandık Kokusu dizisinde! Oyuncu kadrosu yeniden oluştu

07 Kasım 2024 16:21 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 16:21

Başrolünde Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk'ün yer aldığı Sandık Kokusu dizisine Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aydan Şener dahil olacak. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sandık Kokusu dizisinde senaryo yeniden değişecek.

Yeni sezonda Metin Akdülger'in ayrılmasının ardından diziye Engin Öztürk dahil oldu. Yeni sezona yeni hikayeleriyle devam eden Sandık Kokusu dizisine Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aydan Şener katılıyor.

AYDAN ŞENER EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunu yazdığı Sandık Kokusu dizisine Aydan Şener geliyor. Aydan Şener, Sandık Kokusu dizisine Feryal Aksoy karakteriyle geliyor. Demet Akbağ'ın komşusu rolünde izleyici karşısına çıkacak Aydan Şener, yeni rolünün hazırlıklarına başladı.

SANDIK KOKUSU'NDA OYUNCU KADROSU DEĞİŞİYOR

Sandık Kokusu'nun oyuncu kadrosunda değişim olacak. Dizinin başrol oyuncularından biri olan Necip Memili diziden ayrılıyor. Diziden 2 oyuncunun daha ayrılacağı konuşulurken, diziye yeni karakterler de dahil olacak.