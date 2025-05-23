Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından bıçaklandı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadın tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Durumu ağır olan Mehmet Serdar Sulukahya yoğun bakıma kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

Tarık Akan, Fatma Girik ve Ahu Tuğba gibi ünlü isimlerle rol alan Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, önceki akşam İstanbul Beşiktaş'taki evinde bıçaklı saldırıya uğradı. 60 yaşındaki sanatçının sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MEHMET SERDAR SULUKAHYA EVİNDE BIÇAKLANDI

Uzun süredir Hollanda'da yaşayan ve zaman zaman İstanbul'a gelip Beşiktaş'taki evinde kalan Sulukahya, geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla kendi evinde buluştu. İddiaya göre eve gelen kadın ile emektar oyuncu arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

YEŞİLÇAM OYUNCUSU KOMŞUSUNA SIĞINDI

Genç kadın, Mehmet Serdar Sulukahya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Ağır yaralanan oyuncu, son bir çabayla alt kat komşusunun kapısını çalarak yardım istedi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sulukahya, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen oyuncunun tedavisi devam ediyor.