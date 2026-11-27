Türk sinemasının başarılı iki ismi Ediz Hun ve Türkan Şoray, geçtiğimiz gün Öğretmenler Günü bir araya gelen ikili, gece boyunca keyifli anlar yaşadılar. Öyle ki birlikte dans bile ettiler. O anlar izleyenlerin yüzünü güldürürken magazin gündemine de bomba gibi düştüler.

YEŞİLÇAM’IN EFSANE İKİLİSİ EDİZ HUN VE TÜRKAN ŞORAY YILLAR SONRA BİR ARADA!

Yeşilçam denilince akıllara gelen efsane ikili Ediz Hun ve Türkan Şoray, geçtiğimiz gün Öğretmenler Günü’nde bir araya gelerek dikkatleri kısa sürede üzerine çekti Davetlilere keyifli anlar yaşatan Ediz Hun ve Türkan Şoray, yıllar sonra görenleri şaşkına çevirdiler.

Öğretmenler Günü için özel olarak hazırlanan ikili, hayranları tarafından da yoğun ilgi görürken usta sanatçılar, hallerinden memnun oldukları da görüldü. Etkinliğin en dikkat çeken noktalarından biri de Türkan Şoray’ın ve Ediz Hun’un birlikte dans etmesi oldu.

Sosyal medyada oldukça dikkat çeken anlar daha sonrasında magazin gündemine bomba gibi düştüler. Etkinlikte boy gösteren ikili hayranlarını da adeta eskilere götürdü. Diğer bir yandan da Türkan Şoray’dan konuyla ilgili açıklama geldi. Etkinliğe ilişkin paylaşımlarda yapan Şoray, Sabah’ın haberine göre, efsane isimler yoğun ilgiyle karşılandı.

BİRLİKTE DANS ETTİLER

Yıllar sonra bir organizasyon da bir araya gelen Ediz Hun ve Türkay Şoray, geceye damga vururken birlikte dans ettikleri anlar gündem oldu. Öyle ki Türkan Şoray’ın gecenin kendisi için çok özel olduğunu belirterek, şu açıklamaları yaptı:

“Üç yüzden fazla öğretmenle ve sevgili meslektaşım Ediz Hun ile Öğretmenler Günü'nü kutladık. Bu yıl balonun teması Yeşilçam'dı. Dekorlar, süslemeler, öğretmenlerimizin o dönemin ruhunu yansıtan kıyafetleri… O yılları yeniden hatırlamak, o günlerin sıcaklığını hissetmek çok güzeldi. Değerli öğretmenlerimizle bu özel günü birlikte geçirmek beni çok mutlu etti."

Gecenin en çok konuşulanları arasında yer alan Türkan Şoray ve Ediz Hun, belki de gecenin en çok konuşulanı oldular. Yeşilçam’ın en parlak dönemlerinde yer alan Ediz Hun ve Türkan Şoray oynadıkları yapımlarla da kısa sürede milyonların sevgisini kazanmıştırlar. Küçükten büyüğe herkesin sevdiği isimlerden olan efsane ikili, yakından takip edilerek araştırılıyor.