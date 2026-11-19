Batman’da düzenlenen 'Bir Ömre Bedel Ustalara Saygı' programında ödüle layık görülen Meral Çetinkaya, törenden sonra gazetecilerle bir araya gelerek yıllar öncesine uzanan set anılarını paylaştı. Gönüllü köyünde yaşayanların Hazal filmini ve oyuncularını hâlâ ilk günkü gibi hatırladığını belirten Çetinkaya, Türkan Şoray’ın yıllar önce köyü ziyaret etmesine de dikkat çekerek ünlü oyuncuyla ilgili samimi bir değerlendirmede bulundu.

MERAL ÇETİNKAYA 47 YIL SONRA AYNI KÖYE DÖNDÜ

Batman Sinema Derneği tarafından gerçekleştirilen 'Bir Ömre Bedel Ustalara Saygı' etkinliği, usta oyuncular Meral Çetinkaya ve Nihal Menzil'i bir araya getirdi. İki oyuncuya düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

Program kapsamında Batman'a gelen Meral Çetinkaya için asıl unutulmaz anlardan biri ise Gönüllü köyüne gerçekleştirdiği ziyaret oldu. 1979 yılında Hazal filminin çekimleri için bulunduğu köyü yeniden görme fırsatı yakalayan oyuncu, aradan geçen 47 yılda yaşanan değişimi şaşkınlıkla karşıladı.

ELEKTRİĞİN OLMADIĞI GÜNLERİ UNUTAMADI

Çekimlerin yapıldığı dönemde köyde elektrik bulunmadığını anlatan Çetinkaya, film ekibinin jeneratörleri vagonlar ve tırlarla bölgeye taşıdığını söyledi. O günlerde set ışıklarının köy halkı için alışılmadık bir görüntü olduğunu belirten oyuncu, yıllar sonra aynı yerde bulunmanın kendisinde bıraktığı etkiyi şu sözlerle anlattı:

''Dün bana büyük bir sürpriz yapıldı. 1979 yılında Hazal filminin çekildiği, zamanında Türkan Şoray'ın da ziyaret ettiği köye götürüldüm. Aradan 47 yıl geçmiş, Batman'ın Gönüllü köyü bayağı değişmiş ve gelişmiş. Benim zamanımda çektiğimiz Hazal filmi setinde köyde elektrik yoktu. Vagonlarla ve tırlarla oraya jeneratör getirip çekim sırasında kullandık. Geceleri oradaki insanlar, benim şu anki şaşkınlığıma benzer bir şaşkınlıkla gece ışığı gördüler ve ilk kez ışıkla tanıştılar. Dün filmin çekildiği köye gittiğimde bu benim için müthiş sarsıcı bir şeydi, bir dünyadan diğerine açılma anı gibiydi. Oradaki insanlarla filmi konuştuk, hepsi çok iyi hatırlıyordu. Filmi hala üst üste izliyorlarmış. Tabii ben çok zaman olduğu için unutmuştum ama onlar içindeki bütün oyuncuların, arkadaşlarımın isimlerini tek tek biliyorlardı. Türkan Şoray'ın duyarlılığını ve bugüne kadar 'Türkan Sultan' kalmasının nedenlerini bir kez daha anladım, zamanında bu köyü ziyaret etmiş. O dönem Batman'ın içini açıkçası görmemiştim, transit geçmiştim. Otobüsle mi gittik hatırlamıyorum, o yıllarda köy yolları çok kötüydü ama şimdi Batman adeta bir mega kent olmuş.''

KÖY HALKININ HAFIZASINDA HÂLÂ YAŞAYAN HAZAL

Meral Çetinkaya'yı en çok etkileyen ayrıntılardan biri de köy sakinlerinin yıllar geçmesine rağmen filmi unutmamış olmasıydı. Köylülerin, filmde yer alan oyuncuların isimlerini bile tek tek hatırladığını söyleyen usta oyuncu, kendisinin zamanla bazı ayrıntıları unuttuğunu ancak bölge halkının Hazal filmini hafızasında yaşatmaya devam ettiğini ifade etti.

TÜRКAN ŞORAY İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Çetinkaya'nın açıklamalarında öne çıkan bir diğer konu ise Türkan Şoray oldu. Ünlü oyuncunun geçmişte Gönüllü köyünü ziyaret ettiğini öğrenmenin kendisini yeniden etkilediğini belirten Çetinkaya, Şoray'ın insanlara gösterdiği duyarlılığın onun yıllardır neden 'Türkan Sultan' olarak anıldığını bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

BATMAN'IN 47 YILDAKİ DEĞİŞİMİNE ŞAŞIRDI

Yıllar önce çekimler için geldiği Batman'ı o dönem yalnızca transit geçtiğini söyleyen Meral Çetinkaya, kentin bugünkü görünümünün kendisini şaşırttığını da sözlerine ekledi. Köy yollarının oldukça kötü olduğu yıllardan bugüne uzanan değişimi değerlendiren oyuncu, Batman'ın artık adeta bir mega kent görünümüne kavuştuğunu belirtti.

