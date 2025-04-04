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 | Dilek Ulusan

Yıldız Tilbe kendini bakın hangi hayvana benzetti!

Sahne tarzı ve açıklamalarıyla dikkat çeken şarkıcı Yıldız Tilbe, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Kendisini kirpiye benzeten Yıldız Tilbe, ''O da benim gibi yalnızlığı ve geceleri seviyor'' dedi.

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Yıldız Tilbe kendini bakın hangi hayvana benzetti!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 14:32

Sahne tarzı ve sivri çıkışlarıyla tanınan Yıldız Tilbe, bu kez özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Çizgi roman tutkusu olduğunu söyleyen Tilbe, kendisini kirpiye benzeterek ''O da benim gibi yalnızlığı ve geceleri seviyor'' dedi.

YILDIZ TİLBE KENDİNİ KİRPİYE BENZETTİ

Yıldız Tilbe şimdi ise özel hayatıyla ilgili konuştu. Çizgi roman ve belgesel tutkusu olduğunu anlatan Yıldız Tilbe, kendisini kirpiye benzettiğini açıkladı. Belgesel izlemeyi de sevdiğini belirten Yıldız Tilbe, "Hayvanlar alemi hep ilgimi çekmiştir. Mesela kirpiyi çok severim ve onu kendime benzetirim. Kirpi de benim gibi yalnız yaşamayı ve geceleri seviyor" ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe kendini bakın hangi hayvana benzetti!

YILDIZ TİLBE'NİN YÜZÜ YANDI

Geçtiğimiz haftalarda yüzündeki kızarıklıkları paylaşan Yıldız Tilbe, "Bi daha saçıma boya sürmeyeceğim, kimyasal yanık oldum" dedi. Peş peşe fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, bir kaç saat sonra "Veee son halim" notuyla iyileşme sürecini de paylaştı. Takipçilerinin uyarıları sonrası doktora gittiğini de belirten Yıldız Tilbe, "Doktora gittim ,krem hap ,verdiği her şeyi uyguluyorum" dedi.

Yıldız Tilbe kendini bakın hangi hayvana benzetti!
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