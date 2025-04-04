İbrahim Tatlıses Özcan Deniz hakkında konuştu! Ailesiyle ilgili bilinmeyen gerçeği açıkladı

Uzun süredir herhangi bir açıklama yapmayan İbrahim Tatlıses, bir süredir ailesiyle ilgili problem yaşayan Özcan Deniz hakkında konuştu. "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile yapmıyormuş" diyen İbrahim Tatlıses, Özcan Deniz'in ailesiyle ilgili şaşırtan açıklamalara imza attı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Özcan Deniz, bir süredir abisi Ercan Deniz ile yaşadığı problemlerle gündemde. Uzun süredir ekrandan uzak duran İbrahim Tatlıses, yaptığı açıklamayla büyük ses getirdi. Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında yaşanan gerginliğe dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İBRAHİM TATLISES, ÖZCAN DENİZ HAKKINDA KONUŞTU

Canlı yayında konuşan İbrahim Tatlıses, Tatlıses, olayla ilgili, "Özcan Deniz'in peşine düşmüşler, yanlış. Kardeşin o senin, yanlış. Bunu kıskançlığa bağlıyorum. Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile yapmıyormuş." dedi.

Ünlü sanatçı, Özcan Deniz ile de telefonda görüştüğünü belirterek, "Konuştum, dedim ki 'Hiç kafayı yorma, rahatına bak'" sözleriyle destek verdiğini dile getirdi.

Programda kendi sağlık durumuyla ilgili de konuşan İbrahim Tatlıses, 21 kilo verdiğini ve bu süreçte Canan Karatay'ın önerilerini uyguladığını söyledi. Özellikle sabah kahvaltılarında omlet tükettiğini, ekmek yemediğini ve bu beslenme düzenini bir ay boyunca sürdürdüğünü ifade etti.