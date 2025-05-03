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 | Dilek Ulusan

Yıldız Tilbe küplere bindi: Terbiyesizlik

Yeni şarkılarının önümüzdeki günlerde çıkacağını belirten Yıldız Tilbe, "Çalışmasam ölürüm. Çalışmak tek ilacım" dedi. Kendisini taklit eden kişiler hakkında konuşan Yıldız Tilbe, bu sefer ise sinirlerine hakim olamadı ve "Terbiyesizlik! Ne diyebilirim ki?" dedi.

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Yıldız Tilbe küplere bindi: Terbiyesizlik
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 13:02

Yeni projelerinden de bahseden Tilbe, geçtiğimiz hafta ve bu hafta iki yeni şarkı çıkardığını, önümüzdeki hafta da bir şarkı yayınlayacağını açıkladı. Çok çalıştığını ancak bu durumdan memnun olduğunu belirten Yıldız Tilbe, "Çalışmasam ölürüm. Çalışmak tek ilacım" cevabını verdi.

YILDIZ TİLBE: TERBİYESİZLİK

Yıldız Tilbe, bundan sonra kendisini taklit edenleri engelleyeceğini de belirtmişti. Bu konunun hatırlatılması üzerine şarkıcı; "Terbiyesizlik! Ne diyebilirim ki? Terbiyesiz insanlar için yapacak bir şey yok. Allah, affetsin diyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Yıldız Tilbe küplere bindi: Terbiyesizlik

İstanbul’da yaşanan son depremle ilgili de konuşan Yıldız Tilbe; "Evdeydim, çok korktum. Kedilerim de çok korktu, titredim vallahi. Allah, bir daha göstermesin" ifadelerini kullandı. "Deprem çantası gibi tedbirleriniz var mı?" sorusuna ise, "Ne yapsın deprem çantası, insanın üstüne bina yıkılıyorsa..." dedi. İstanbul’dan taşınmayı düşünmediğini de belirten Yıldız Tilbe, "Olacak olanın olacağına inanıyorum. İnsan nerede olursa olsun" diye konuştu.

Yıldız Tilbe küplere bindi: Terbiyesizlik
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