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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 16:33

Yıldız Tilbe'den şaşırtan banka çıkışı! Fazlasını ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'yi şaşırtan banka çıkışı sosyal medyanın gündeminde düştü. Banka hesabındaki paranın habersiz olarak faize yatırıldığını öğrenince "Beni günaha sokuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Yaptığı hareket ise hayranlarından alkış topladı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Yıldız Tilbe'den şaşırtan banka çıkışı! Fazlasını ihtiyaç sahiplerine dağıttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 16:33

Sanatçı 'nin hesabından duran milyonlarca paranın haberi olmadan faize yatırılması üzerine yaptığı hareket sevenleri tarafından takdir gördü. "Beni günaha sokuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

YILDIZ TİLBE'DEN ŞAŞIRTAN BANKA ÇIKIŞI!

Yıldız Tilbe hakkında televizyon ekranlarında ortaya atılan iddia sonrasında Tilbe'ye sevenlerinden güzel yorumlar yağdı. Tilbe'nin banka hesabında unuttuğu ve haberi olmadan faize yatırılan para hakkında tepki gösterdiği öğrenildi.

Yıldız Tilbe'den şaşırtan banka çıkışı! Fazlasını ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Yıldız Tilbe, haberi olmadan faize yatırılan parayı, ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Yaptığı hareket ise alkış topladı. Sanatçı, haberi olmadan yapılan işlemi sonrasında "Beni günaha sokuyorsunuz" diyerek sert tepki gösterdi. 

Yıldız Tilbe'den şaşırtan banka çıkışı! Fazlasını ihtiyaç sahiplerine dağıttı

YILDIZ TİLBE'NİN FAİZ KRİZİ: "BENİ GÜNAHA SOKUYORSUNUZ"

Seray Sever’in paylaştığı bilgiye göre Tilbe, haberi olmadan faize yatırılan paradan kalan parayı istemediğini ve "Beni günaha sokuyorsunuz" diyerek istemediği öğrenildi. Böylece fazla paranın da ihtiyaç sahiplerine dağıttığı bilgisi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Yıldız Tilbe'den şaşırtan banka çıkışı! Fazlasını ihtiyaç sahiplerine dağıttı

YILDIZ TİLBE'NİN MİLYONLARI HABERSİZ FAİZE YATIRILMIŞ

Seray Sever'in aktardığı bilgilere göre Tilbe'nin hesabında duran milyonlarca para faize yatırılmış. Sanatçı ise bunu kabul etmeyerek ihtiyaç sahiplerine dağıtmış Sever,"Faize karşı; bankalarda unuttuğu paralar var ve milyonlardan bahsediyoruz. Bankacısı faize koymuş parayı Yıldız'ın haberi olmadan. 

Yıldız Tilbe'den şaşırtan banka çıkışı! Fazlasını ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Sonra söylenince 'Ben almam parayı, beni günaha sokuyorsunuz' diyerek sinirleniyor. O para sonra alınıyor keselerle, kendisi hazırlıyor. Keseleri ihtiyaç sahibine kendisi dağıtıyor." ifadeleri ile olayı anlattı.

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#yıldız tilbe
#seray sever
#Banka
#faiz
#ihtiyaç sahipleri
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