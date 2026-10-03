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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 11:49

Yıldız Tilbe’nin sabrını taşıran görüntüler! “Bıktım artık, bana göndermeyin!"

Başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe son zamanlarda hakkında çıkan görüntülere sessiz kalamadı. Herkesin eğlence sandığı görüntüler ünlü ismin sabrını taşırdı. ‘Bıktım artık’ diyerek açıklama yapan Yıldız Tilbe, şok edici olayla ilgili tüm detaylar dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Yıldız Tilbe’nin sabrını taşıran görüntüler! “Bıktım artık, bana göndermeyin!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 11:49

Güçlü sesiyle yıllardır sevilerek dinlenen başarılı isim , kariyerinin yan sıra sosyal medyada da çok konuşulan kişilerden biri oluyor. Özellikle de son zamanlarda hakkında çıkan görüntüler gündeme bomba gibi düşerken ünlü isimden konu hakkında ilk açıklama geldi. Herkesin eğlence olarak gördüğü videolarla ilgili sessizliğini bozan Tilbe, ‘Bıktım artık’ diyerek sabrının taştığını ifade etti.

YILDIZ TİLBE’NİN SABRINI TAŞIRAN GÖRÜNTÜLER!

Şarkılarıyla binlerce kişinin beğenilerek dinlenen ismi Yıldız Tilbe, son zamanlarda yer alan videolarla gündeme geliyor. Açıklamalarıyla zaman zaman dikkatleri üzerine çeken Yıldız Tilbe, hayranları tarafından hazırlanan ve gerçek dışı videolar Tilbe’nin sabrını taşırdı.

Yıldız Tilbe’nin sabrını taşıran görüntüler! “Bıktım artık, bana göndermeyin!"

Sosyal medya kullanıcıların, gelişmiş teknolojileri kullanılarak yapılan montajlı videolar ve fotoğraflar karşısında ünlü ismin sessiz kalmadığı görüldü. Özellikle de kendisinin izinsiz oluşturulan ve gerçeği yansıtmayan görüntülerin her gün kendisine gönderildiğini ifade etti.

Yıldız Tilbe’nin sabrını taşıran görüntüler! “Bıktım artık, bana göndermeyin!"

Sabah’la Günaydın’ın haberine göre, kendisi hakkında yapılan ve ‘’ destekli videoları gören şarkıcı Yıldız Tilbe, sevenleri tarafından kendisine gönderilmesine sert tepki verdi. Usta sanatçı kendisini çileden çıkaran görüntülerin sosyal medyasında mesaj kutusuna yağması hakkında konuştu.

Yıldız Tilbe’nin sabrını taşıran görüntüler! “Bıktım artık, bana göndermeyin!"

“BIKTIM ARTIK, BANA GÖNDERMEYİN!"

Kendi rızası olmadan izinsiz oluşturulan görüntüler hakkında konuşan Yıldız Tilbe, farklı kimliklere büründürüldüğü bu görüntülere daha fazla katlanamadı. Paylaşımları ve kendisiyle ilgili yorumlarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe takipçilerinin yapmış olduğu görüntülerden rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Yıldız Tilbe’nin sabrını taşıran görüntüler! “Bıktım artık, bana göndermeyin!"

Yıldız Tilbe, "İnsanların videolara ve fotoğraflara yapay zeka kullanarak benim görsellerimi eklemelerinden çok usandım. Yapay zekanızdan bıktım. Artık bana bu tarz videolar göndermeyin." Dedi.

Yıldız Tilbe’nin sabrını taşıran görüntüler! “Bıktım artık, bana göndermeyin!"

Sosyal medya da oldukça popüler olan görüntüler herkes tarafından yoğun bir ilgi görürken Tilbe’nin sabrını taşırmasıyla da kısa süre de tartışılan konular arasında girmeyi başardı.

Yıldız Tilbe’nin sabrını taşıran görüntüler! “Bıktım artık, bana göndermeyin!"

İsyan eden Yıldız Tilbe, kendisinin izinsiz bir şekilde kullanılan görüntülerinin hoş olmadığını ve hayranları tarafından da kendisinin gönderilmesinin sabrını taşırdığını ifade eden açıklamaları gündemde yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

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ETİKETLER
#yıldız tilbe
#sosyal medya
#yapay zeka
#Montajlı Videolar
#Sabah’la Günaydın
#Magazin
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