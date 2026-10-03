Yıldız Tilbe’nin sabrını taşıran görüntüler! “Bıktım artık, bana göndermeyin!"

Güçlü sesiyle yıllardır sevilerek dinlenen başarılı isim Yıldız Tilbe, kariyerinin yan sıra sosyal medyada da çok konuşulan kişilerden biri oluyor. Özellikle de son zamanlarda hakkında çıkan görüntüler gündeme bomba gibi düşerken ünlü isimden konu hakkında ilk açıklama geldi. Herkesin eğlence olarak gördüğü videolarla ilgili sessizliğini bozan Tilbe, ‘Bıktım artık’ diyerek sabrının taştığını ifade etti.

YILDIZ TİLBE’NİN SABRINI TAŞIRAN GÖRÜNTÜLER!

Şarkılarıyla binlerce kişinin beğenilerek dinlenen ismi Yıldız Tilbe, son zamanlarda sosyal medya yer alan videolarla gündeme geliyor. Açıklamalarıyla zaman zaman dikkatleri üzerine çeken Yıldız Tilbe, hayranları tarafından hazırlanan ve gerçek dışı videolar Tilbe’nin sabrını taşırdı.

Sosyal medya kullanıcıların, gelişmiş teknolojileri kullanılarak yapılan montajlı videolar ve fotoğraflar karşısında ünlü ismin sessiz kalmadığı görüldü. Özellikle de kendisinin izinsiz oluşturulan ve gerçeği yansıtmayan görüntülerin her gün kendisine gönderildiğini ifade etti.

Sabah’la Günaydın’ın haberine göre, kendisi hakkında yapılan ve ‘yapay zeka’ destekli videoları gören şarkıcı Yıldız Tilbe, sevenleri tarafından kendisine gönderilmesine sert tepki verdi. Usta sanatçı kendisini çileden çıkaran görüntülerin sosyal medyasında mesaj kutusuna yağması hakkında konuştu.

“BIKTIM ARTIK, BANA GÖNDERMEYİN!"

Kendi rızası olmadan izinsiz oluşturulan görüntüler hakkında konuşan Yıldız Tilbe, farklı kimliklere büründürüldüğü bu görüntülere daha fazla katlanamadı. Paylaşımları ve kendisiyle ilgili yorumlarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe takipçilerinin yapmış olduğu görüntülerden rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Yıldız Tilbe, "İnsanların videolara ve fotoğraflara yapay zeka kullanarak benim görsellerimi eklemelerinden çok usandım. Yapay zekanızdan bıktım. Artık bana bu tarz videolar göndermeyin." Dedi.

Sosyal medya da oldukça popüler olan görüntüler herkes tarafından yoğun bir ilgi görürken Tilbe’nin sabrını taşırmasıyla da kısa süre de tartışılan konular arasında girmeyi başardı.

İsyan eden Yıldız Tilbe, kendisinin izinsiz bir şekilde kullanılan görüntülerinin hoş olmadığını ve hayranları tarafından da kendisinin gönderilmesinin sabrını taşırdığını ifade eden açıklamaları gündemde yer alarak dikkatleri üzerine çekti.