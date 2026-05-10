Yılmaz Erdoğan müjdeli haberi verdi! “Ebru Gündeş ile ön anlaşma yaptık”

Geçtiğimiz ay İstanbul’da sahne alan Ebru Gündeş, kendisini izlemeye gelen Yılmaz Erdoğan’dan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisi için rol istemişti. Ünlü şarkıcının bu teklifi çok konuşulmuş ve merak edilmişti. Yılmaz Erdoğan’dan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisi için müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, Ebru Gündeş ile ön anlaşma yaptıklarını duyurdu. İşte detaylar…

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 08:42
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 08:42

Türk televizyon tarihinin dikkat çeken isimleri arasında yer alan , hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Ebru Gündeş, geçtiğimiz ay Volkswagen Arena’da gerçekleşen konserinde şaşırtan itiraflarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, Yılmaz Erdoğan’a Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde rol almak istediğini söylemişti. Ünlü şarkıcının bu teklifi çok konuşulmuş ve merak edilmişti. Geçtiğimiz akşam basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yılmaz Erdoğan, Organize İşler: Karun Hazinesi dizisi için müjdeli haberi verdi. Ünlü oyuncu, Ebru Gündeş ile ön anlaşma yaptıklarını duyurdu.

YILMAZ ERDOĞAN MÜJDELİ HABERİ VERDİ!

Türk ve film sektöründe birçok başarılı projeye imza atan Yılmaz Erdoğan, bu kez ünlü şarkıcı Ebru Gündeş hakkında müjdeli haberi verdi. Türk müziğinin güçlü sesi Gündeş, geçtiğimiz ay Volkswagen Arena’da sahne almış ve sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmıştı. Ünlü şarkıcı, konser sırasında yaptığı samimi itiraflarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Müzik kariyerindeki başarısı, güçlü sesi ve sahne performansıyla Türk müziğin unutulmaz isimleri arasında yer alan Ebru Gündeş’i izlemeye gelenler arasında usta oyuncu Yılmaz Erdoğan da vardı. Gündeş, geçtiğimiz ay verdiği konserinde şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu. Gündeş’in Erdoğan’a yönelttiği dikkat çekici soru herkesi şaşkına çevirmişti.

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, “Organize İşler: Karun Hazinesi’nde Kıvanç’la bana bir rol mü?” diyerek hem salondakileri şaşırttı hem de olası bir proje için ilk sinyali vermişti. Açıklamalarıyla dinleyicileri ve sevenlerini heyecanlandıran Gündeş’in, “Organize İşler” serisinin yeni halkası olarak konuşulan “Karun Hazinesi” projesinde yer alıp almayacağı ise merak konusu olmuştu.

Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz akşam basın mensuplarının sorularına cevap verdi. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, Ebru Gündeş’in geçtiğimiz ay konserinde yapmış olduğu dizi teklifi hakkında da konuştu. Geçtiğimiz akşam basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yılmaz Erdoğan, Organize İşler: Karun Hazinesi dizisi için müjdeli haberi verdi.

“EBRU GÜNDEŞ İLE ÖN ANLAŞMA YAPTIK”

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde Ebru Gündeş’in yer alıp almayacağı büyük merak konusuydu. Gündeş’in oyunculuk kariyerine adım atıp atmayacağı da merakla araştırılan sorular arasındaydı.

Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz akşam Ebru Gündeş’in Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde rol alıp almayacağı hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu, basın mensuplarının “Ebru Gündeş’te sahneye çıktı açıklama yaptı. Yılmaz Bey beni bulsun dedi. Sizden rol istedi. Neler söylemek istersiniz?” sorusu karşısında; “Ön anlaşma yaptık. Bakacağız…” ifadelerine yer verdi.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
