Yılmaz Erdoğan müjdeli haberi verdi! “Ebru Gündeş ile ön anlaşma yaptık”

Türk televizyon tarihinin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Yılmaz Erdoğan, Ebru Gündeş hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Ebru Gündeş, geçtiğimiz ay Volkswagen Arena’da gerçekleşen konserinde şaşırtan itiraflarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, Yılmaz Erdoğan’a Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde rol almak istediğini söylemişti. Ünlü şarkıcının bu teklifi çok konuşulmuş ve merak edilmişti. Geçtiğimiz akşam basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yılmaz Erdoğan, Organize İşler: Karun Hazinesi dizisi için müjdeli haberi verdi. Ünlü oyuncu, Ebru Gündeş ile ön anlaşma yaptıklarını duyurdu.

YILMAZ ERDOĞAN MÜJDELİ HABERİ VERDİ!

Müzik kariyerindeki başarısı, güçlü sesi ve sahne performansıyla Türk müziğin unutulmaz isimleri arasında yer alan Ebru Gündeş’i izlemeye gelenler arasında usta oyuncu Yılmaz Erdoğan da vardı. Gündeş, geçtiğimiz ay verdiği konserinde şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu. Gündeş’in Erdoğan’a yönelttiği dikkat çekici soru herkesi şaşkına çevirmişti.

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, “Organize İşler: Karun Hazinesi’nde Kıvanç’la bana bir rol mü?” diyerek hem salondakileri şaşırttı hem de olası bir proje için ilk sinyali vermişti. Açıklamalarıyla dinleyicileri ve sevenlerini heyecanlandıran Gündeş’in, “Organize İşler” serisinin yeni halkası olarak konuşulan “Karun Hazinesi” projesinde yer alıp almayacağı ise merak konusu olmuştu.

“EBRU GÜNDEŞ İLE ÖN ANLAŞMA YAPTIK”

Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz akşam Ebru Gündeş’in Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde rol alıp almayacağı hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu, basın mensuplarının “Ebru Gündeş’te sahneye çıktı açıklama yaptı. Yılmaz Bey beni bulsun dedi. Sizden rol istedi. Neler söylemek istersiniz?” sorusu karşısında; “Ön anlaşma yaptık. Bakacağız…” ifadelerine yer verdi.