Vizontele Tuuba'nın efsanevi ikilisi Yılmaz Erdoğan ve Tuba Ünsal, uzun bir aradan sonra aynı masada yeniden buluştu. Tam 21 yıl geçtikten sonra Nilantaşı'nda görüntülenen Ünsal ve Erdoğan için 'eski defterler mi açılıyor' sorusu da gündeme gelirken, Erdoğan'dan bu buluşmanın tamamen tesadüf olduğu bilgisi geldi. Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Erdoğan, dikkat çeken bazı açıklamalar yaptı. İşte magazin gündemine bomba gibi düşe Tuba Ünsal ve Yılmaz Erdoğan buluşmasına dair merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ Tuba Ünsal ve Yılmaz Erdoğan'dan 21 yıl sonra sürpriz kare! Burada karşılaştık Vizontele Tuuba filminin başrol oyuncuları Yılmaz Erdoğan ve Tuba Ünsal, 21 yıl sonra Nişantaşı'nda tesadüfen bir araya geldi. Yılmaz Erdoğan ve Tuba Ünsal, Vizontele Tuuba'nın üzerinden 21 yıl geçtikten sonra Nişantaşı'nda görüntülendi. Yılmaz Erdoğan, buluşmanın tamamen tesadüf olduğunu ve yeni bir projenin olmadığını belirtti. Yılmaz Erdoğan, yakın dostu Şükran Ovalı'nın eşi Caner Erkin hakkında, 'Uzaktan gergin görünse de aslında şeker gibi biridir' yorumunu yaptı. Tuba Ünsal, eski eşi Murat Pilevneli'nin ödenmeyen borçları nedeniyle konuyu mahkemeye taşıyacağını iddia etti.

Sinemanın ses getiren dev projesi Vizontele Tuuba'nın üzerinden 21 yıl geçti. Filmin unutulmaz isimleri Yılmaz Erdoğan ve Tuba Ünsal, bunca yıl aradan sonra Nişantaşı'nda yan yana görüntülendi.

Yemek masasında baş başa olan ikili arasından gerçekleşen bu sürpriz yemek, sosyal medyayı da anında hareketlendirdi. Mekan çıkışında kendilerine yöneltilen soruları cevaplayan Ünsal ve Erdoğan, 21 yıl sonra gerçekleşen bu buluşmanın planlama olmadığını ifade etti.

'Burada karşılaştık, kendisini ne zamandır görmüyordum' diyen Erdoğan, bu buluşmanın tamamen tesadüf olduğunu vurguladı. Hayranlarının merak ettiği yeni proje var mı?, sorusu için ise Erdoğan'dan 'yok' cevabı geldi.

YILMAZ ERDOĞAN'DAN DOBRA AÇIKLAMALAR

Usta isim Yılmaz Erdoğan, Nişantaşı turunda Tuba Ünsal'la objektiflere takılırken, yakın dostu olduğu bilinen Şükran Ovalı'nın eşi Caner Erkin'e dair de dikkat çeken bazı açıklamalarda bulundu.

Geçen günlerde Ovalı'nın anlattığı ve Erkin'in Erdoğan'ın kütüphanesinde ifade ettiği 'hayatımda hiç kitap okumadım' sözlerini de hatırlatan Erdoğan, ünlü futbolcu için 'Uzaktan gergin görünse de aslında şeker gibi biridir' yorumunda bulundu.

TUBA ÜNSAL CEPHESİNDE SULAR DURULMUYOR

Yılmaz Erdoğan'la 21 yıl sonra aynı masada buluşan Tuba Ünsal cephesinde ise sular durulmuyor. Eski eşi ve kızının babası olan Murat Pilevneli için geçmişte ciddi boyutta ekonomik kriz sürecinde çok fazla destek olduğunu, fakat kendisinin sonradan bu alacakları tahsil edemediğini iddia etti.

Gelen bilgilere göre güzel oyuncu Ünsal, eski eşi Murat Pilevneli'nin kendisine olan borçlarını ödememesi üzerine konuyu mahkemeye taşıyacak.