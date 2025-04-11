Yılmaz Morgül, Acun Ilıcalı'nın kendisini Survivor yarışmasına nasıl ikna ettiğini anlattı

Şarkıcı Yılmaz Morgül, katıldığı Gel Konuşalım programında samimi açıklamalarda bulundu. 2016 yılında yayınlanan Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yer alan Yılmaz Morgül, Acun Ilıcalı'ya o dönem sunduğu şartı açıkladı.

"MERT DEMİR KİBİRLİ"

Mert Demir'e air şarkıyı okumak istemiş ve şarkıcı telif atarak şarkıyı okumasını istemediğini belirtmişti. Yılmaz Morgül, Mert Demir için ''Çok kibirli biri. Benim yorumum ondan daha efsane'' sözleriyle günlerce konuşulmuştu. Ünlü isim TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Canlı yayında 50 tane şınav çeken Morgül, Survivor'a katılma hikayesini de paylaştı.

YILMAZ MORGÜL NASIL SURVIVOR'A DAHİL OLDUĞUNU AÇIKLADI

Survivor yarışmasına yardım yapılınca katıldığını belirten ünlü isim, ''Acun Ilıcalı'ya demişler ki Yılmaz senin bildiğin sanatçılardan değil. Sen bu adamı Survivor'a getirmek istiyor musun? Şunu yaparsan ikana edersin getirirsin demişler. Yılmaz'ın çalıştığı 25 tane hasta çocuk sağlık dernek ve vakfı var. Oraya bağış yaparsan Yılmaz'ı götürürsün demişler. Ben o yüzden gittim. Ben 2 haftalığına anlaştım. Reytingim çok yüksek olduğu için 3 ay kaldım. Acun Bey'e söyledim, ben kendi isteğimle ayrıldım. 72 kilo gittim 58'e düştüm. Hastanelik oldum. Şimdi Survivor'da olayım kimse karşımda duramam. Adem'i seviyorum insan olarak. Hiçbir şeye karışmıyor, kavga etmiyor. Araları bulmaya çalışıyor. Benim gönlümdeki tek şampiyon var, yıllardır olmasını istediğim tek şampiyon Nagihan Karadere. Çok güçlü, en güçlü kadın. Erkeklerden daha güçlü o.'' diye konuştu.