Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Killa Hakan'ın sevenlerini mutlu eden haber geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, sevenlerinin yüreğine su serpti.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖREN KİLLA HAKAN'DAN AÇIKLAMA

Müzik dünyasında adından söz ettiren Killa Hakan, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Ünlü rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Selam millet, canlarım...

Çok şükür, yoğun bakım sürecini geride bıraktım, taburcu oldum. Şimdi iyiyim, her şey yolunda.

Bu süreçte arayan, soran, mesaj atan, dualarını ve sevgisini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim. Hepinizin desteğini hissettim. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Sevginiz gerçekten çok kıymetli.

Şimdi biraz toparlanma, sonra kaldığımız yerden devam. Daha yapacak çok işimiz, söyleyecek çok sözümüz var.

Hayat bazen ZORLAR, bizi sınar... Ama biz buradayız, dimdik ayaktayız. Yeni parçamız da tam bu hikâyenin içinden geliyor. Açın, dinleyin, sevgiler!"

KİLLA HAKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Killa Hakan olarak bilinen Hakan Durmuş'un sağlık durumu hakkında açıklama bekleniyordu. Ünlü ismin Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise sevenlerini sevindirdi. Killa Hakan, yoğun bakım sürecinin tamamlandığını ve iyi olduğunu sevenlerine duyurdu.

KİLLA HAKAN'IN HASTALIĞI NEDİR?

53 yaşındaki başarılı rapçi Killa Hakan, 2 Kasım tarihinde akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle vücudundaki karbondioksiti yeterince dışarı atamadığı için yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bugün yaptığı açıklamada ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.