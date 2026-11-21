Sanatçının sağlık durumunun önceki günlere kıyasla daha iyiye gittiği belirtilse de tedavisinin devam etmesi nedeniyle konserin gerçekleştirilmesinin uygun olmayacağı açıklandı. Yapılan duyuruda, Killa Hakan’ın sağlığının her şeyden önce geldiği vurgulanırken, mevcut şartlarda sahneye çıkmasının doğru olmayacağı ifade edildi.

KİLLA HAKAN ALMANYA'DA YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Gerçek adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 2 Kasım’da yaşadığı ciddi sağlık sorunlarının ardından Almanya’da yoğun bakıma alındı.

Sanatçının tedavisi hastanede devam ederken, sevenleri de gelecek iyi haberleri bekliyor. Berlin’de müzik kariyerine adım atan Killa Hakan, Almanya’da Türkçe rap müziğin gelişmesinde önemli rol oynayan isimler arasında bulunuyor.

AVUKATINDAN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Killa Hakan’ın avukatı Şükrü Sarıdere, daha önce yaptığı açıklamalarda sanatçının doktorların kontrolünde bilinçli olarak uyutulduğunu belirtmişti. Sarıdere ayrıca rapçinin sağlık durumunun bir önceki haftaya göre çok daha iyi olduğunu aktarmıştı. Bu açıklamalar hayranlarına umut verirken, sanatçının tedavi sürecinin henüz tamamlanmadığı da biliniyor.

12 ARALIK KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Killa Hakan’ın 12 Aralık’ta gerçekleştirmesi planlanan konseri için hazırlıkların sürdüğü daha önce duyurulmuştu. Ancak sanatçının sağlık koşulları göz önünde bulundurularak etkinliğin iptal edilmesine karar verildi.

Yapılan açıklamada, sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşandığı ancak mevcut şartlarda sahneye çıkmasının uygun olmayacağı belirtildi. Böylece Killa Hakan’ı sahnede görmeyi bekleyen müzikseverler konser haberine üzüldü.

KİLLA HAKAN 2022 YILINDA DA YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Ünlü rapçi, geçmişte de ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti. 2022 yılında koronavirüse yakalanan Killa Hakan, akciğer ve böbreklerinde yaşanan rahatsızlıklar nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan sanatçı, müzik çalışmalarına yeniden dönmüştü. Şimdi ise sevenleri, Almanya’da tedavisi devam eden Killa Hakan’dan gelecek güzel haberleri bekliyor.

