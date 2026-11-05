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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:29

Killa Hakan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Yoğun bakıma kaldırılmıştı

Türk rap müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Killa Hakan, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırıldığı haberleriyle adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcının sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Akciğerleriyle ilgili ciddi bir rahatsızlık yaşaması ve yoğun bakıma kaldırılmasının ardından son sağlık durumu merak edilen Killa Hakan'dan haber geldi. Peki, Killa Hakan'ın son sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Killa Hakan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Yoğun bakıma kaldırılmıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:29

Rap dünyasına kazandırdığı birbirinden güzel parçalarıyla dikkatleri üzerine çeken Killa Hakan, geçtiğimiz günlerde akciğerleriyle ilgili tekrar ciddi bir rahatsızlık yaşamasının ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı. 'Fight Kulüp', 'Delight', 'Gheddo' ve 'Her Şey Yolundadır' gibi şarkılarıyla Türk rap dünyasının usta isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcının avukatı Şükrü Sarıdere, Killa Hakan'ın sağlık durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirmişti. 2022 yılında sebebiyle ağır tedavi sürecinden geçen ünlü şarkıcının yeniden rahatsızlanması sevenlerini endişelendirmişti. Killa Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Peki, Killa Hakan'ın son sağlık durumu nasıl? Killi Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Killa Hakan'ın son sağlık durumundaki gelişmeler...

KİLLA HAKAN YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI!

Türk rap müziğin sevilen usta isimlerinden Killa Hakan, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Killi Hakan sahne adıyla tanınan Hakan Durmuş, 2022 yılında koronavirüs sebebiyle ağır tedavi sürecinden geçmişti. Ünlü şarkıcının, yeniden akciğerleriyle ilgili ciddi bir rahatsızlık yaşaması sonucu yoğun bakıma kaldırıldığı duyurulmuştu.

Killa Hakan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Yoğun bakıma kaldırılmıştı

'Fight Kulüp', 'Delight', 'Gheddo' ve 'Her Şey Yolundadır' gibi birbirinden başarılı şarkılarıyla rap müziğe yön veren Killa Hakan'ın yeniden rahatsızlanması sevenlerini endişelendirmişti. 53 yaşındaki ünlü şarkıcının akciğerleriyle ilgili tekrar ciddi bir rahatsızlık yaşamasının ardından yoğun bakıma kaldırıldığı haberini avukatı Şükrü Sarıdere duyurmuştu. Sarıdere, ünlü rapçinin sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Killa Hakan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Yoğun bakıma kaldırılmıştı

"Arkadaşlar, Killa Hakan’ın sağlık durumunu merak edenler için kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Killa Hakan, yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle şu anda yoğun bakımda tedavi görmektedir.

Bu hassas süreçte kendisinin ve ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini, doğrulanmamış bilgi ve asılsız haberlerin paylaşılmamasını önemle rica ediyoruz.

Sağlık durumuyla ilgili yeni ve doğrulanmış bir gelişme olduğu takdirde sizleri bu hesap üzerinden bilgilendireceğiz.

Hepinizin merak ve endişesini anlıyoruz. Bu süreçte kendisinden ve ailesinden dualarımızı, iyi dileklerimizi eksik etmeyelim."

Killa Hakan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Yoğun bakıma kaldırılmıştı

SON SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YENİ GELİŞME!

Rap dünyasının sevilen sanatçılarından Killa Hakan, yoğun bakıma alındığı haberleriyle sevenlerini derinden yaralamıştı. Ünlü şarkıcının sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 53 yaşındaki rapçinin son sağlık durumunun öncekine oranla daha iyi olduğu duyuruldu.

Killa Hakan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Yoğun bakıma kaldırılmıştı

Yoğun bakımda tedavisi süren Killa Hakan'ın vücudundaki karbondioksiti yeterince dışarı atamadığı açıklandı. Son sağlık durumu ilk haline göre iyiye giden ünlü şarkıcının henüz uyandırılmadığı ve yoğun bakımdaki tedavisinin yakından takip edildiği öğrenildi.

Killa Hakan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Yoğun bakıma kaldırılmıştı

Hem sevenlerini hem de rap müzik camiasını derin bir hüzne boğan Killa Hakan'ın hayatını “Duvarın Ötesinde Killa Hakan” adıyla beyazperdeye taşımayı planladığı duyurulmuştu. Türk rap dünyasına büyük katkılarıyla tanınan ünlü şarkıcının rahatsızlığı sanat dünyasında büyük hüzne neden oldu. , Yener Çevik, Summer Cem, Eko Fresh, Ayaz Kaplı gibi rap dünyasından birçok isim Killa Hakan'ı hastaneye giderek ziyaret etti. 

 

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#koronavirüs
#Ceza
#Killa Hakan
#Şükrü Sarıdere
#Fight Kulüp
#Magazin
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