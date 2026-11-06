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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 13:34

Killa Hakan'dan umutlandıran haber! Yoğun bakımdaki tedavisinde dikkat çeken detay ortaya çıktı

Türkçe rap müziğinin önemli isimlerinden Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi. 2 Kasım'da hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan ünlü rapçinin avukatı Şükrü Sarıdere, yaptığı son paylaşımda sanatçının önceki haftaya göre çok daha iyi olduğunu duyurdu. Ancak tedavi sürecinde uygulanan yöntem ve doktorların aldığı karar, sevenlerini hem şaşırttı hem de umutlandırdı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Killa Hakan'dan umutlandıran haber! Yoğun bakımdaki tedavisinde dikkat çeken detay ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 13:34

Killa Hakan'ın ciğerlerinde biriken karbondioksiti vücudundan yeterince atamadığı için doktorlar tarafından kontrollü şekilde uyutulduğu öğrenildi. Avukat Sarıdere, tedavinin devam ettiğini ve iyileşmenin zamana ihtiyaç duyduğunu belirtirken, 12 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan konserle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sanatçının bu konser öncesinde taburcu olarak yeniden sevenleriyle buluşması umut ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

Killa Hakan'dan umutlandıran haber! Yoğun bakımdaki tedavisinde dikkat çeken detay ortaya çıktı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Rapçi Killa Hakan, ciğerlerinde biriken karbondioksiti atamadığı için yoğun bakımda uyutularak tedavi görüyor ve doktorlar iyileşmenin zamana ihtiyacı olduğunu belirtiyor.
Killa Hakan, karbondioksiti yeterince atamadığı için doktorlar tarafından kontrollü şekilde uyutuluyor.
Avukatı Sarıdere, tedavinin devam ettiğini ve iyileşmenin zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Sanatçının 12 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan konserine taburcu olması umut ediliyor.
Killa Hakan, daha önce de Haziran 2022'de Covid-19 nedeniyle akciğer ve böbrek problemlerinden yoğun bakımda tedavi görmüştü.
Avukatı, Killa Hakan'ın 5 Kasım'da yaptığı açıklamaya göre geçen haftaya kıyasla daha iyi durumda olduğunu ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

KILLA HAKAN DAHA ÖNCE DE YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Gerçek adı Hakan Durmuş olan 53 yaşındaki Killa Hakan, 'de dünyaya geldi ve müzik hayatına Almanya'daki Türkçe rap kültürünün öncü isimlerinden biri olarak adım attı. Islamic Force grubuyla başlayan müzik yolculuğunda Çakallar, Kreuzberg City ve Son Mohakan gibi albümlere imza atan sanatçı, Ceza ve Eko Fresh gibi isimlerle gerçekleştirdiği çalışmalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Geçtiğimiz yıl Berlin'de verdiği konserle müzik kariyerinin 30. yılını da kutladı.

Killa Hakan'dan umutlandıran haber! Yoğun bakımdaki tedavisinde dikkat çeken detay ortaya çıktı

Ünlü rapçinin sağlık sorunlarıyla mücadelesi ise ilk kez yaşanmıyor. Haziran 2022'de Covid-19'a yakalanan Killa Hakan, akciğerleri ve böbreklerinde ortaya çıkan problemler nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalmıştı. Zorlu tedavi sürecinin ardından aylar sonra sosyal medyada yaptığı ilk paylaşımda, 'Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm' sözlerini kullanmıştı.

Killa Hakan'dan umutlandıran haber! Yoğun bakımdaki tedavisinde dikkat çeken detay ortaya çıktı

AVUKATINDAN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

2 Kasım'da yeniden yoğun bakıma kaldırılan Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili ilk bilgileri avukatı Şükrü Sarıdere paylaşmıştı. Sarıdere, sanatçının hastanedeki tedavisinin sürdüğünü belirterek sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı takipçileri uyarmıştı.

Killa Hakan'dan umutlandıran haber! Yoğun bakımdaki tedavisinde dikkat çeken detay ortaya çıktı

5 Kasım'da yayımladığı yeni videoyla yeniden açıklama yapan avukat, Killa Hakan'ın geçen haftaya kıyasla çok daha iyi durumda olduğunu ifade etti. Bu gelişmenin kendilerini sevindirdiğini söyleyen Sarıdere, iyileşme sürecinin henüz tamamlanmadığını ve tedavinin devam ettiğini de hatırlattı.

DOKTORLAR KILLA HAKAN'I NEDEN UYUTUYOR?

Şükrü Sarıdere'nin açıklamasında en çok dikkat çeken ayrıntı, sanatçının neden bilinçli olarak uyutulduğu oldu. Avukatın aktardığı bilgilere göre Killa Hakan, ciğerlerinde bulunan karbondioksit gazını yeterince dışarı atamadığı için doktorların kontrolünde uyutuluyor.

Killa Hakan'dan umutlandıran haber! Yoğun bakımdaki tedavisinde dikkat çeken detay ortaya çıktı

Sanatçının karakterine de değinen Sarıdere, Killa Hakan'ı 'savaşçı bir kişilik' olarak tanımladı. Ünlü rapçinin bu zorlu sağlık mücadelesinden de galip çıkacağına inandıklarını belirten avukat, sevenlerinin desteğinin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

12 ARALIK KONSERİ İÇİN UMUTLU BEKLEYİŞ

Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada müzikseverleri ilgilendiren bir gelişme de paylaşıldı. Sanatçının 12 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan konseri için hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Killa Hakan'dan umutlandıran haber! Yoğun bakımdaki tedavisinde dikkat çeken detay ortaya çıktı

Şükrü Sarıdere, Killa Hakan'ın konser gününe kadar sağlığına kavuşarak sahneye çıkacağına inandıklarını şu sözlerle ifade etti: 'Allah'ın izniyle Killa Hakan buradan yakın zamanda taburcu olacak ve bizzat bu konsere katılacaktır'

Avukat, açıklamasının sonunda sanatçının sevenlerine seslenerek dualarını eksik etmemelerini istedi. Killa Hakan'ın tedavisi devam ederken gözler şimdi hastaneden gelecek yeni açıklamalara çevrildi.
 

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