Müzik kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atan şarkıcı Nev, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla magazin gündeminde yerini aldı. 2000'li yıllara damgasını vuran ve güçlü sesiyle adını geniş kitlelere duyuran Nev'den sevenlerini üzen haber geldi. Şimdilerde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Nev'in menajeri sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan Nev'in sağlık durumunun kötüleştiği öğrenildi. İkinci kez entübe edilen ünlü şarkıcının menajeri durumunun kritik olduğunu söyleyerek dua istedi. Nev'in hayranları son sağlık durumuna ilişkin detayları araştırmaya başladı. İşte Nev'in sağlık durumuna ilişkin merak edilen detaylar...

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HABERİN ÖZETİ Yoğun bakımına alınan Nev'den kötü haber! Hayranları kahroldu: Nakil için donör bekliyordu Müzik kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atan ve 2000'li yıllara damgasını vuran şarkıcı Nev, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı ve durumu kritikleşti. Nev, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Ünlü şarkıcı, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine ikinci kez entübe edildi. Nev'in menajeri İlker Ercan, durumun kritik olduğunu belirterek dua istedi. Sanatçının 0 pozitif kan ihtiyacı olduğu ve Çam ve Sakura Hastanesi'nde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekledikleri bilgisi paylaşıldı. Karaciğer rahatsızlığı bulunan Nev için daha önce karaciğer nakli ihtimali de gündeme gelmişti.

ŞARKICI NEV'DEN KÖTÜ HABER GELDİ!

Nev sahne adıyla Türk müziğine adını altın harflerle kazıyan Nevzat Doğansoy, 3 Eylül 2026’da yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Zor', 'Sen Gibi' ve 'Mühürlü Kaderim' şarkılarıyla 2000'li yılların ilk dönemlerine damgasını vuran şarkıcı Nev'den kötü haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda bir süre entübe edilen şarkıcı daha sonra yoğun bakımda gözetim altında tutulmaya başlamıştı.

Müzik kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atan ünlü sanatçı, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde yerini almıştı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan Nev, yakınlarını ve sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu.

Güçlü sesi ve sahne performansıyla müzik kariyerinde unutulmaz şarkılara imza atan Nev, 2000'li yıllara damgasını vurmuştu. Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesi veren şarkıcıdan üzen haber geldi.

Nev, sahne adıyla tanınan 57 yaşındaki ünlü sanatçının son sağlık durumu hakkında menajeri İlker Ercan'dan bir açıklama geldi. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sanatçının yeniden entübe edildiği öğrenildi.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan Nev'in tedavi sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen ünlü sanatçının menajeri sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

"TEKRAR ENTÜBE EDİLDİ"

Şarkıcı Nev'in menajeri İlker Ercan kötü haberi paylaştı. Nev'in tekrar entübe edildiğini açıklayan Ercan, yaptığı açıklamada dua isteyerek şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba dostlar dün gece Nev tekrar entübe edildi, durum çok kritik dualarınızı eksik etmeyin, yoğun kanaması olduğu için kan ihtiyacı oluyor. 0 pozitif olup herhangi bir problemi olmayan arkadaşları Çam ve Sakura Hastanesi'nde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz."

Diğer yandan ünlü şarkıcının yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken karaciğer nakli ihtimali de gündeme gelmişti. Çoklu organ yetmezliğiyle mücadele eden ve yeniden entübe edilen Nev, son sağlık durumuyla yakınlarını ve sevenlerini derin bir hüzne boğdu.