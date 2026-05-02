Yurt dışı tatilinde kalbi durmuştu! Oyuncu Oktay Çubuk'un son sağlık durumu belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
'Ah Nerede', 'Aşk Ağlatır' ve 'Bir Nefes Daha' gibi projelerle adını duyuran ünlü oyuncu Oktay Çubuk'tan korkutan haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Annesi ile birlikte Portekiz'e seyahat eden genç oyuncunun aniden rahatsızlandığı ve kalbinin durduğu öğrenildi. Hemen hastaneye kaldırılan Çubuk'un kalbinin çalıştırıldığı ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü açıklandı. Sevenleri ünlü oyuncudan güzel bir haber beklerken, sevindiren haber geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kalbi duran ve yoğun bakımda tedavi gören Oktay Çubuk, normal odaya alındı. 30 yaşındaki oyuncunun yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.
Tetkikleri süren ve daha önce kalple ilgili bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen Çubuk’un tedavisi bir süre daha devam edecek.