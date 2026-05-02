'Ah Nerede', 'Aşk Ağlatır' ve 'Bir Nefes Daha' gibi projelerle adını duyuran ünlü oyuncu Oktay Çubuk'tan korkutan haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Annesi ile birlikte Portekiz'e seyahat eden genç oyuncunun aniden rahatsızlandığı ve kalbinin durduğu öğrenildi. Hemen hastaneye kaldırılan Çubuk'un kalbinin çalıştırıldığı ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü açıklandı. Sevenleri ünlü oyuncudan güzel bir haber beklerken, sevindiren haber geldi.

HABERİN ÖZETİ Yurt dışı tatilinde kalbi durmuştu! Oyuncu Oktay Çubuk'un son sağlık durumu belli oldu Korkutan bir haberle gündeme gelen ve Portekiz seyahatinde kalbi duran oyuncu Oktay Çubuk'un sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Oyuncu Oktay Çubuk, annesiyle birlikte Portekiz'de seyahat ederken aniden rahatsızlanarak kalbi durmuştu. Hastaneye kaldırılan Çubuk'un kalbi çalıştırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 30 yaşındaki oyuncu yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı. Daha önce kalple ilgili bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen Çubuk'un tetkikleri sürüyor ve tedavisi bir süre daha devam edecek.

OKTAY ÇUBUK SON SAĞLIK DURUMU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kalbi duran ve yoğun bakımda tedavi gören Oktay Çubuk, normal odaya alındı. 30 yaşındaki oyuncunun yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.

Tetkikleri süren ve daha önce kalple ilgili bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen Çubuk’un tedavisi bir süre daha devam edecek.