Avukata bıçakla saldıran şahıs tutuklandı

Önceki gün bürosunda bir şahsın bıçaklı saldırısına hedef olan Avukat Taha Bağaçlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığınmış, avukatı takip eden şahıs polisler tarafından yakalanmıştı. Savcılık Kemal Polat’ı "Görevi başındaki memura görevini yaptırmamak" suçundan mahkemeye sevk etti, mahkeme ise adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

Olayın ardından medyada yayınlanan ve sosyal medyada yer alan kamera görüntüleri dikkate alan savcılık şahıs hakkında yakalama kararı verdi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yeniden gözaltına alınan Kemal Polat savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme heyeti "Görevi yaptırmamak için direnme, silahla tehdit, cebir ve tehdit suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.