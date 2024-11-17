Yusuf Güney, uzay açıklamasıyla şaşırttı: Başım belaya girer, insanlık kaldıramaz

17 Kasım 2024 14:10 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 14:55

Müziğinden çok astral seyahat açıklamalarıyla gündeme gelen Yusuf Güney bir yalan makinesine bağlandı. Uzaylılarla tanıştığını iddia eden Yusuf Güney, ''anlatacaklarımı insanlık kaldıramaz'' diyerek şaşırttı. İşte Yusuf Güney'in iddiaları...

Kim Milyoner Olmak İster'de uzay sorusu soruldu! Şıklarda Yusuf Güney de yer aldı, espriler havada uçuştu

Kim Milyoner Olmak İster'de uzay sorusu soruldu! Şıklarda Yusuf Güney de yer aldı, espriler havada uçuştu

Astral seyahat iddialarıyla gündemden düşmeyen Yusuf Güney​, uzay açıklamalarıyla dikkat çekti. Orkun Işıtmak'ın YouTube​ kanalına konuk olan Yusuf Güney, programda bir yalan makinesine bağlandı. Güney, uzaylılarla tanıştığını ve geleceği gördüğünü öne sürdü.

UZAYLILARLA TANIŞTIĞINI İDDİA ETTİ

Cihaz, Güney’in cevaplarını doğru olarak değerlendirdi. Bir sonraki soruda ise, Işıtmak'ın "Uzaylılarla tanıştın mı?" sorusuna Güney, "Evet, gördüm. Konuşmaya çalıştım ama onlar cevap vermeden uzaklaştılar" diyerek ilginç cevap verdi.

YUSUF GÜNEY: İNSANLIK BUNU KALDIRAMAZ

Güney, "Bazı şeyleri anlatamıyorum çok isterdim açık açık bütün deneyimlerimi anlatmayı ama insanlık kaldıramaz. Başım farklı bir tehlikeye girer. Dengeyi sağlamak zorunda olduğumu anladım. Eskiden çok zekiydim şimdi çok akıllıyım" şeklinde konuştu.

Güney, "Ruhlar seni neden koruyorlar?" sorusuna ise "Esas amacıma gitmek için herhalde bilmiyorum" cevabını verdi.