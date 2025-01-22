Yusuf Güney'in ardından Tarık Mengüç de astral seyahatinden bahsetti: Atlı süvariler vardı

22 Ocak 2025 14:55 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:55

Şarkıcı Tarık Mengüç, konuk olduğu programda astral seyahat deneyimini anlattı. Yusuf Güney'den sonra özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Tarık Mengüç, Etrafta atlı süvariler vardı" diyerek yaşadı

Şak Şuka, Naş Naş, Karaliçe ve İki Yüzlüler gibi şarkılarla ünlenen Tarık Mengüç, son açıklamalarıyla gündem olmayı başardı. Tarık Mengüç, astral seyahatte etrafında bir sürü atlı süvariler olduğunu belirterek, annesinin kendisini korumaya çalıştığını belirtti.

"ETRAFTA ATLI SÜVARİLER VARDI"

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan şarkıcı Tarık Mengüç, "Bir arkadaşım 14 yaşındayken, 'Gel seni astral seyahate çıkaracağım' dedi. Çenemin altına elleri ile bastırdı. Ben bir anda bir delikten düşüp bir yere gittim. Etrafta atlı süvariler vardı. Annem üstüme kapanmış beni korumaya çalışıyordu, ama ben kenardan bakıyordum. Çok iyi hatırlıyorum o sahneyi. Sonra bir anda kendime geldim. Yıllar sonra evlenip Kağıthane​'ye taşındığımda, 'Ben burayı biliyorum, yıllar önce gördüğüm yer' dedim" dedi.

YUSUF GÜNEY'İN UZAYLI AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Yusuf Güney de zaman zaman uzaylılarla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Yusuf Güney, "Yaptığı ilginç açıklamalarla çok konuşulan ünlü isim şimdi de 2025'te bizleri nelerin beklediğini açıkladı. Magazin Burada muhabirine konuşan Güney, "Ben hiç iyi şeyler görmüyorum. İstila başladı. Amerika orası burası yıkılıyor. Uzaylılar, uzaylı araçları daha ileriye çevirecekler. 2025 yılında daha çok dünya dışı formlarla ilgileneceğiz. Doğal afetlerle ilgileneceğiz." dedi.