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 | Dilek Ulusan

Yüzü yanan Yıldız Tilbe, çareyi imajını değiştirmekte buldu!

Çılgın giyim tarzı ve danslarıyla Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde saçına sürdüğü boya yüzünde yanıklar oluşmuştu. Yıldız Tilbe, yüzündeki yanıkları kapatmak için yeni imaja büründü.

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Yüzü yanan Yıldız Tilbe, çareyi imajını değiştirmekte buldu!
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 10:45

Saç boyası yüzünden yüzünde yanıklar oluşan Yıldız Tilbe, yaralarından kurtulmak için saçlarını kısacık kestirdi. Geçtiğimiz günlerde konser veren Yıldız Tilbe, yüzündeki yaraları kapatmak için ise yeni bir yöntem buldu.

YILDIZ TİLBE'DEN YENİ İMAJ

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde yüzünde oluşan yanıklarla ilgili, "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" dedi.

Yüzü yanan Yıldız Tilbe, çareyi imajını değiştirmekte buldu!

Yaşadığı bu olay sonrası doktora gittiğini belirten Tilbe, "Doktora gittim, krem ve hap verdi. Tüm ilaçlarını kullanıyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" diyerek sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirmişti. Geçtiğimiz gün sahne alan Yıldız Tilbe, yüzündeki yanıkları kapatmak için imaj değişikliğine gitti. Yıldız Tilbe yüzünü yanıklarını kapatacak şekilde benekli bir şekilde boyadığı görüldü.

Yüzü yanan Yıldız Tilbe, çareyi imajını değiştirmekte buldu!
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Sıkça Sorulan Sorular

YILDIZ TİLBE KAÇ YAŞINDA?
16 Temmuz 1966 doğumlu Yıldız Tilbe, 991 yılının sonlarında Sezen Aksu, Tilbe'nin ismini duyup kendisini dinlemeye gelmiş ve vokalistlik teklif etmiştir. İki sanatçı tanışmış, Tilbe vokalistlik teklifini kabul ederek İstanbul'a gelmiştir. Akabinde 2003 yılında yayınladığı "Yürü Anca Gidersin" isimli albümdeki her şarkı hit olmuştur. Sanat hayatı boyunca birçok ödül alan Tilbe, günümüzde hala en başarılı bestecilerden ve yorumculardan birisi olarak görülmektedir.
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