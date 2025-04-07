Yüzü yanan Yıldız Tilbe, çareyi imajını değiştirmekte buldu!

Saç boyası yüzünden yüzünde yanıklar oluşan Yıldız Tilbe, yaralarından kurtulmak için saçlarını kısacık kestirdi. Geçtiğimiz günlerde konser veren Yıldız Tilbe, yüzündeki yaraları kapatmak için ise yeni bir yöntem buldu.

YILDIZ TİLBE'DEN YENİ İMAJ

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde yüzünde oluşan yanıklarla ilgili, "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" dedi.

Yaşadığı bu olay sonrası doktora gittiğini belirten Tilbe, "Doktora gittim, krem ve hap verdi. Tüm ilaçlarını kullanıyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" diyerek sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirmişti. Geçtiğimiz gün sahne alan Yıldız Tilbe, yüzündeki yanıkları kapatmak için imaj değişikliğine gitti. Yıldız Tilbe yüzünü yanıklarını kapatacak şekilde benekli bir şekilde boyadığı görüldü.