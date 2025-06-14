Zafer Algöz tatil fiyatlarına tepki gösterdi

Görevimiz Tatil, Deli Aşk, Pek Yakında, A.R.O.G. ve Arif V 216 gibi yapımlarda rol alan Zafer Algöz, tatil sezonunun başlamasıyla birlikte yaşanan fiyat artışlarına sert tepki gösterdi. "Fiyatlar abartıldı, vatandaş denizden uzaklaştı" diyen Zafer Algöz yaşanan maddi zorluklara değindi.

ZAFER ALGÖZ: VATANDAŞLAR DENİZDEN UZAKLAŞTI

"Tatil beldesindeki işletmecilerin, fiyat pahalılıklarıyla alakalı bir araya gelerek 'Nerede hata yaptık?' diye konuşmaları lazım," diyen Zafer Algöz, bu gidişle yerli turistin sahillere hasret kalacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğuna dikkat çeken Algöz, halkın denize girmek için bile ciddi ücretler ödemek zorunda kalmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. "Üç yanı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz ama denize girmek için para veriyoruz. Bu işte bir gariplik yok mu?" dedi.