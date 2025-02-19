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 | Dilek Ulusan

Zerrin Özer'in hayatı film oluyor! Kendisini oynamasını istediği ismi açıkladı

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, hayatının film olması için iki teklif aldığını açıkladı. Senaryoyu beğenmesi halinde kendisini Serenay Sarıkaya'nın oynamasını isteyen Zerrin Özer, oyuncuyu öve öve bitiremedi.

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Zerrin Özer'in hayatı film oluyor! Kendisini oynamasını istediği ismi açıkladı
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 09:27

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren şarkıcı Zerrin Özer, hayatının film olması için iki teklif aldığını açıkladı. kendisini oynamasını istediği oyuncuyu da açıklayan Zerrin Özer, en beğendiği oyuncuyu da açıkladı.

ZERRİN ÖZER, OYUNCUSUNU SEÇTİ

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, hayat hikâyesinin film olması için iki teklif aldığını açıkladı. Projeye sıcak baktığını belirten Özer, senaryoyu beğenmesi halinde kendisini oynamasını istediği oyuncunun Serenay Sarıkaya olduğunu açıkladı. Şarkıcı; "Beni Serenay Sarıkaya'nın oynamasını isterim" diyerek tercihini yaptı.

ZERRİN ÖZER'İN SON SAĞLIK DURUMU ORTAYA ÇIKTI

Zerrin Özer, "Yılın Şarkısı" ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmayla sevenlerini üzdü. Zerrin Özer, beynindeki iki damarda daralma olduğunu belirterek; "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralmalar var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum. Ama ödülümü almak ve bu gece burada her şeye rağmen dimdik ayakta durduğumuzu göstermek için geldim" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

ZERRİN ÖZER KİMDİR?
4 Kasım 1957 Ankara doğumlu Zerrin Özer, Kendi çalışmasıyla 1975'te katıldığı bir TRT yarışmasında birinci olmuş, müzik kariyeri yolunda ablası Tülay Özer'in büyük desteğini almış, ilk plağı olan Bizler ve Sizler / Yalvarırım'ı 1976 yılında, uzun yıllar birlikte çalışacağı Kent Plak tarafından yayınlandı. Zerrin Özer; Basit Numaralar, Dünya Tatlısı, Kıyamam, Külfet, Paşa Gönlüm ve Son Mektup gibi şarkıların sahibidir.
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