Zerrin Özer'in hayatı film oluyor! Kendisini oynamasını istediği ismi açıkladı

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren şarkıcı Zerrin Özer, hayatının film olması için iki teklif aldığını açıkladı. kendisini oynamasını istediği oyuncuyu da açıklayan Zerrin Özer, en beğendiği oyuncuyu da açıkladı.

ZERRİN ÖZER, OYUNCUSUNU SEÇTİ

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, hayat hikâyesinin film olması için iki teklif aldığını açıkladı. Projeye sıcak baktığını belirten Özer, senaryoyu beğenmesi halinde kendisini oynamasını istediği oyuncunun Serenay Sarıkaya olduğunu açıkladı. Şarkıcı; "Beni Serenay Sarıkaya'nın oynamasını isterim" diyerek tercihini yaptı.

ZERRİN ÖZER'İN SON SAĞLIK DURUMU ORTAYA ÇIKTI

Zerrin Özer, "Yılın Şarkısı" ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmayla sevenlerini üzdü. Zerrin Özer, beynindeki iki damarda daralma olduğunu belirterek; "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralmalar var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum. Ama ödülümü almak ve bu gece burada her şeye rağmen dimdik ayakta durduğumuzu göstermek için geldim" ifadelerini kullandı.