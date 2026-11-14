Zeynep Casalini’den şaşırtan karar! 10 yıl sonra eski eşiyle yeniden evlendi

13 Kasım'da düzenlenen törenden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Casalini, fotoğraflarına “Anne ve babasını evlendiren evlat” notunu ekledi. Özellikle kızları Dafne'nin de yer aldığı aile fotoğrafları dikkat çekerken, ünlü şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.

ZEYNEP CASALİNİ’DEN ŞAŞIRTAN KARAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bodrum'da restoran işletmeciliği yapan Tahsin Berk ile Zeynep Casalini, yıllar sonra ilişkilerine yeniden bir şans verdi. Çift, 13 Kasım'da yakınlarının katıldığı sade bir nikâh töreniyle ikinci kez hayatlarını birleştirdi.

NİKÂH TARZINA DİKKAT ÇEKTİ

Özel gününde yıldız desenli siyah mini bir elbise giyen Zeynep Casalini, görünümünü tül duvakla tamamladı. Nikâhtan paylaştığı fotoğraflarda kızları Dafne'nin de bulunması, bu özel anı aileleri açısından daha anlamlı hâle getirdi.

YILLAR ÖNCE DE EVLENMİŞLERDİ

Zeynep Casalini ve Tahsin Berk, ilk evliliklerini 4 Ağustos 2010 tarihinde gerçekleştirmişti. Çiftin kızları Dafne ise 2011 yılında dünyaya gelmişti. Ancak evliliklerini sürdüremeyen ikili, 14 Nisan 2016'da boşanmıştı.

BOŞANMALARINA RAĞMEN AYNI EVDE YAŞADILAR

Çiftin hikâyesindeki dikkat çekici ayrıntılardan biri de boşanmanın ardından yollarını tamamen ayırmamaları oldu. 2017 yılından itibaren aynı evde yaşamaya devam eden Casalini ve Berk, aradan geçen yılların ardından yeniden evlenme kararı aldı. Böylece çiftin 10 yıl önce sona eren evliliği, ikinci kez nikâhla taçlanmış oldu.

ZEYNEP CASALİNİ KİMDİR?

Zeynep Casalini, 3 Ekim 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk şarkıcıdır. Sanatçı bir ailede büyüyen Casalini'nin annesi oyuncu Deniz Türkali, babası ise İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini'dir. Dedesi ünlü yazar Vedat Türkali olan sanatçı, küçük yaşlardan itibaren sanatla ilgilendi. Müzik kariyerine yurt dışında devam eden Casalini, Türkiye'ye döndükten sonra bir süre Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Emel Müftüoğlu gibi isimlere vokalistlik yaptı. 2004 yılında çıkardığı Nihayet albümüyle solo kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Özellikle “Duvar”, “Dokunma Bana” ve “Nilüfer” şarkılarıyla tanındı.

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Zeynep Casalini'nin iki kızı bulunuyor. İlk evliliğinden Angela Ceren, Tahsin Berk ile evliliğinden ise 2011 yılında dünyaya gelen Dafne adında bir kızı var. 2010 yılında Tahsin Berk ile evlenen Casalini, 14 Nisan 2016'da eşinden boşandı. Boşanmalarının ardından aynı evde yaşamaya devam eden çift, 13 Kasım 2026 tarihinde yeniden nikâh masasına oturarak ikinci kez evlendi.

