Zeynep Özkaya evleniyor! Sihirli Annem ekibi düğüne akın etti

22 yılın ardından bu kez 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adlı ile beyazperdeye uyarlanan filmin galası gerçekleşti. Dün gerçekleşen galaya tüm ekip katılırken, aynı ekip bugün ise Zeynep Özkaya'nın düğününde buluştu.

ZEYNEP ÖZKAYA BUGÜN EVLENİYOR

Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinde Çilek karakteriyle yer alan Zeynep Özkaya, geçtiğimiz gün bekarlığa veda partisi yaptı. Pilot Oğul Can ile bugün evlenen Zeynep Özkaya'dan ilk fotoğraflar geldi.

Sihirli Annem ekibi de Zeynep Özkaya'nın düğünü için toplandı. Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, Cem'i Buğra Özmüldür, Toprak'ı Jennifer Boyner birlikte çektikleri videoda Zeynep Özkaya'ya iyi dileklerini iletti.