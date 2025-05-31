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 | Dilek Ulusan

Zeynep Özkaya evleniyor! Sihirli Annem ekibi düğüne akın etti

Sihirli Annem dizisinde oynadığı Çilek rolüyle beğeni yağmuruna tutulan Zeynep Özkaya bugün evleniyor. İlk paylaşımlarını yapan Zeynep Özkaya'ya tebrik mesajları yaparken, Sihirli Annem ekibi de yerini aldı.

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Zeynep Özkaya evleniyor! Sihirli Annem ekibi düğüne akın etti
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 15:22

22 yılın ardından bu kez 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adlı ile beyazperdeye uyarlanan filmin galası gerçekleşti. Dün gerçekleşen galaya tüm ekip katılırken, aynı ekip bugün ise Zeynep Özkaya'nın düğününde buluştu.

ZEYNEP ÖZKAYA BUGÜN EVLENİYOR

Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinde Çilek karakteriyle yer alan Zeynep Özkaya, geçtiğimiz gün bekarlığa veda partisi yaptı. Pilot Oğul Can ile bugün evlenen Zeynep Özkaya'dan ilk fotoğraflar geldi.

Zeynep Özkaya evleniyor! Sihirli Annem ekibi düğüne akın etti

Sihirli Annem ekibi de Zeynep Özkaya'nın düğünü için toplandı. Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, Cem'i Buğra Özmüldür, Toprak'ı Jennifer Boyner birlikte çektikleri videoda Zeynep Özkaya'ya iyi dileklerini iletti.

Zeynep Özkaya evleniyor! Sihirli Annem ekibi düğüne akın etti

Sıkça Sorulan Sorular

ZEYNEP ÖZKAYA KAÇ YAŞINDA?
23 Ocak 1998 doğumlu Zeynep Özkaya, stanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Şimdi ise sosyal medya fenomeni olarak hayatına devam ediyor.
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